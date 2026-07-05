Ушаков: Путин по телефону выразил надежду на долгосрочные решения по Ирану

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом выразил надежду, что переговоры США и Ирана позволят найти взаимоприемлемые долгосрочные решения по вопросам урегулирования, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Касаясь ситуации вокруг Ирана, Владимир Путин выразил надежду, что переговорный процесс на основе меморандума о взаимопонимании между США и Ираном позволит найти взаимоприемлемые долгосрочные развязки по ключевым вопросам урегулирования", - сказал Ушаков.