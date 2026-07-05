Ушаков: Путин по телефону выразил надежду на долгосрочные решения по Ирану

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор.
- В ходе разговора Путин выразил надежду, что переговоры США и Ирана позволят найти долгосрочные решения по вопросам урегулирования.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом выразил надежду, что переговоры США и Ирана позволят найти взаимоприемлемые долгосрочные решения по вопросам урегулирования, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Касаясь ситуации вокруг Ирана, Владимир Путин выразил надежду, что переговорный процесс на основе меморандума о взаимопонимании между США и Ираном позволит найти взаимоприемлемые долгосрочные развязки по ключевым вопросам урегулирования", - сказал Ушаков.
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9 марта, 22:37