Рейтинг@Mail.ru
Ушаков: Путин по телефону выразил надежду на долгосрочные решения по Ирану - РИА Новости, 05.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:46 05.07.2026
Ушаков: Путин по телефону выразил надежду на долгосрочные решения по Ирану

Ушаков: Путин выразил надежду на долгосрочные решения между США и Ираном

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор.
  • В ходе разговора Путин выразил надежду, что переговоры США и Ирана позволят найти долгосрочные решения по вопросам урегулирования.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом выразил надежду, что переговоры США и Ирана позволят найти взаимоприемлемые долгосрочные решения по вопросам урегулирования, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Он сообщил, что в субботу Путин и Трамп провели новый телефонный разговор.
"Касаясь ситуации вокруг Ирана, Владимир Путин выразил надежду, что переговорный процесс на основе меморандума о взаимопонимании между США и Ираном позволит найти взаимоприемлемые долгосрочные развязки по ключевым вопросам урегулирования", - сказал Ушаков.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Трамп в разговоре с Путиным дал оценку ситуации в Иране
9 марта, 22:37
 
В миреСШАИранРоссияВладимир ПутинДональд ТрампЮрий УшаковВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала