Путин и Трамп по телефону подчеркнули союзничество в годы ВОВ

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в телефонном разговоре особо подчеркнули союзничество Москвы и Вашингтона в годы Второй мировой войны, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.