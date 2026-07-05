Путин и Трамп по телефону подчеркнули союзничество в годы ВОВ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили союзничество Москвы и Вашингтона в годы Второй мировой войны в телефонном разговоре.
- Помощник президента РФ Юрий Ушаков подчеркнул, что народы обеих стран никогда не забудут союзничество в годы Второй мировой войны.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в телефонном разговоре особо подчеркнули союзничество Москвы и Вашингтона в годы Второй мировой войны, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Особо подчеркнуто, что наши народы никогда не забудут союзничество в годы Второй мировой войны", - сказал Ушаков журналистам.