Ушаков рассказал, о чем Путин напомнил Трампу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор.
- Президент РФ напомнил Дональду Трампу о действующем приглашении посетить Россию.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом напомнил, что у главы Белого дома есть действующее приглашение посетить РФ, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
Помощник президента рассказал журналистам, что между двумя президентами состоялся новый телефонный разговор.
"Наш президент (Владимир Путин - ред.) напомнил, что у Дональда Трампа имеется постоянно действующее приглашение посетить Россию", - отметил Ушаков.