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Путин и Трамп подчеркнули важность продолжения контактов России и США - РИА Новости, 05.07.2026
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00:26 05.07.2026
Путин и Трамп подчеркнули важность продолжения контактов России и США

Путин и Трамп подчеркнули важность продолжения контактов двух стран

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп подчеркнули важность продолжения контактов между РФ и США.
  • По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, президенты обеих стран отметили перспективы взаимовыгодного сотрудничества, в том числе в экономической сфере.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и его американский коллега США Дональд Трамп подчеркнули важность продолжения контактов РФ и США, в том числе по экономической тематике, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
"Говоря о двухсторонних отношениях, президенты подчеркнули важность предложения контактов, в том числе по военно-политической и, конечно, экономической тематике. Здесь просматриваются колоссальные перспективы взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами", - сказал Ушаков журналистам.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
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