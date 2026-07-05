Путин и Трамп подчеркнули важность продолжения контактов России и США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп подчеркнули важность продолжения контактов между РФ и США.
- По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, президенты обеих стран отметили перспективы взаимовыгодного сотрудничества, в том числе в экономической сфере.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и его американский коллега США Дональд Трамп подчеркнули важность продолжения контактов РФ и США, в том числе по экономической тематике, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
"Говоря о двухсторонних отношениях, президенты подчеркнули важность предложения контактов, в том числе по военно-политической и, конечно, экономической тематике. Здесь просматриваются колоссальные перспективы взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами", - сказал Ушаков журналистам.