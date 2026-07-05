Рейтинг@Mail.ru
Путин обрисовал Трампу реальную картину на поле боя, заявил Ушаков - РИА Новости, 05.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:25 05.07.2026
Путин обрисовал Трампу реальную картину на поле боя, заявил Ушаков

Ушаков: Путин обрисовал Трампу реальную обстановку на поле боя

© РИА Новости / Сергей БобылевПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом обрисовал реальную картину на поле боя, где российские бойцы наступают по всей линии боевого соприкосновения.
  • Помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что европейцы имеют ложное восприятие общей ситуации и положения дел на линии боевого соприкосновения в ходе конфликта на Украине.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом обрисовал американскому лидеру реальную картину на поле боя, где российские бойцы наступают по всей линии боевого соприкосновения, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Ушаков отметил, что европейцы исходят из ложного восприятия общей ситуации и положения дел на линии боевого соприкосновения в ходе конфликта на Украине.
"Наш президент (президент РФ Владимир Путин - ред.) обрисовал картину реальной обстановки на поле боя, где российские вооруженные силы уверенно наступают, освобождая один населенный пункт за другим", - сказал журналистам Ушаков.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
Путин и Трамп договорились вновь созвониться в ближайшее время
00:20
 
В миреРоссияСШАУкраинаЮрий УшаковВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала