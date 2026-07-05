Путин обрисовал Трампу реальную картину на поле боя, заявил Ушаков

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом обрисовал американскому лидеру реальную картину на поле боя, где российские бойцы наступают по всей линии боевого соприкосновения, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Наш президент (президент РФ Владимир Путин - ред.) обрисовал картину реальной обстановки на поле боя, где российские вооруженные силы уверенно наступают, освобождая один населенный пункт за другим", - сказал журналистам Ушаков.