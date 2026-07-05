Ушаков рассказал, на чем Путин акцентировал внимание Трампа

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом подчеркнул предпочтительность политико-дипломатического урегулирования на Украине.
- Подчеркивалось, что урегулирование конфликта должно учитывать принципиальные российские подходы.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе разговора с главой США Дональдом Трампом акцентировал предпочтительность политико-дипломатического урегулирования на Украине, но с учетом принципиальных российских подходов, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"С российской стороны была вновь акцентирована предпочтительность политико-дипломатическому урегулированию конфликта при непременном учете известных принципиальных российских подходов", - сказал Ушаков.