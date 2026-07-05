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Ушаков рассказал, на чем Путин акцентировал внимание Трампа - РИА Новости, 05.07.2026
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00:19 05.07.2026 (обновлено: 01:24 05.07.2026)
Ушаков рассказал, на чем Путин акцентировал внимание Трампа

Ушаков: Путин акцентировал внимание Трампа на дипломатическом урегулировании

© Фото : Администрация Президента РоссииПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© Фото : Администрация Президента России
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом подчеркнул предпочтительность политико-дипломатического урегулирования на Украине.
  • Подчеркивалось, что урегулирование конфликта должно учитывать принципиальные российские подходы.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе разговора с главой США Дональдом Трампом акцентировал предпочтительность политико-дипломатического урегулирования на Украине, но с учетом принципиальных российских подходов, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"С российской стороны была вновь акцентирована предпочтительность политико-дипломатическому урегулированию конфликта при непременном учете известных принципиальных российских подходов", - сказал Ушаков.
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