Ушаков рассказал, на чем Путин акцентировал внимание Трампа

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе разговора с главой США Дональдом Трампом акцентировал предпочтительность политико-дипломатического урегулирования на Украине, но с учетом принципиальных российских подходов, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.