Путин напомнил Трампу о вкладе России в американскую государственность

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом напомнил о вкладе России в становление американской государственности, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Разумеется, и сегодняшний телефонный разговор двух глав государств начался с того, что президент Владимир Путин лично поздравил Дональда Трампа и весь американский народ со знаковым праздником, напомнив о вкладе России в становление американской государственности", - рассказал Ушаков журналистам.