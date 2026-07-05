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Путин напомнил Трампу о вкладе России в американскую государственность - РИА Новости, 05.07.2026
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00:16 05.07.2026
Путин напомнил Трампу о вкладе России в американскую государственность

Ушаков: Путин в разговоре с Трампом напомнил о вкладе России в становление США

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкоридже, Аляска
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкоридже, Аляска - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкоридже, Аляска. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом напомнил о вкладе России в становление американской государственности, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Помощник президента рассказал, что между двумя лидерами состоялся новый телефонный разговор.
"Разумеется, и сегодняшний телефонный разговор двух глав государств начался с того, что президент Владимир Путин лично поздравил Дональда Трампа и весь американский народ со знаковым праздником, напомнив о вкладе России в становление американской государственности", - рассказал Ушаков журналистам.
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В миреРоссияСШАВладимир ПутинДональд ТрампЮрий Ушаков
 
 
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