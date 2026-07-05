Путин и Трамп затронули тему Украины, заявил Ушаков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп обсудили украинскую тематику.
- Обсуждение украинской тематики происходило в контексте предстоящего участия Дональда Трампа в саммите НАТО в Турции 7–8 июля.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп затронули украинскую тематику, в том числе в контексте планов американского президента принять участие в саммите НАТО, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Президенты, естественно, затронули тему украинского урегулирования, в том числе с учетом предстоящего участия Дональда Трампа в саммите НАТО в Турции 7-8 июля", - сказал Ушаков журналистам.