Путин и Трамп отметили важность бережного отношения к истории России и США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор.
- В ходе разговора главы государств отметили важность бережного отношения к общим страницам истории РФ и США.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и американский президент Дональд Трамп в телефонном разговоре отметили важность бережного отношения к общим страницам истории РФ и США, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"В контексте президенты отметили важность бережного отношения к общим страницам истории, которые нас связывают", - сказал Ушаков журналистам.
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14 июня, 18:46