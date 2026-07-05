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Путин и Трамп отметили важность бережного отношения к истории России и США - РИА Новости, 05.07.2026
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00:14 05.07.2026
Путин и Трамп отметили важность бережного отношения к истории России и США

Путин и Трамп отметили важность бережного отношения к истории РФ и США

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на встрече с выпускниками вузов силовых ведомств
Президент РФ Владимир Путин выступает на встрече с выпускниками вузов силовых ведомств - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор.
  • В ходе разговора главы государств отметили важность бережного отношения к общим страницам истории РФ и США.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и американский президент Дональд Трамп в телефонном разговоре отметили важность бережного отношения к общим страницам истории РФ и США, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"В контексте президенты отметили важность бережного отношения к общим страницам истории, которые нас связывают", - сказал Ушаков журналистам.
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В миреРоссияСШАЮрий УшаковВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
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