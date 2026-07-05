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В юбилей США Трамп запросил телефонный разговор с Путиным - РИА Новости, 05.07.2026
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00:12 05.07.2026 (обновлено: 10:16 05.07.2026)
В юбилей США Трамп запросил телефонный разговор с Путиным

Путин и Трамп провели телефонный разговор по инициативе американской стороны

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президенты России и США провели телефонный разговор по инициативе американской стороны.
  • Они обсудили ситуацию в зоне СВО и американское посредничество в украинском урегулировании.
  • Путин обрисовал ситуацию на поле боя и отметил желание завершить конфликт дипломатическим путем.
  • Трамп подтвердил готовность содействовать мирному процессу.
  • Он заявил о перспективах сотрудничества с Москвой после окончания конфликта на Украине.
  • Президент России выразил надежду на стабилизацию ситуации на Ближнем Востоке.
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Владимир Путин и Дональд Трамп провели полуторачасовые переговоры по телефону по инициативе главы Белого дома. Президенты обсудили ситуацию в зоне СВО и американское посредничество в украинском конфликте.
"На этот раз с предложением провести разговор именно в день празднования 250-летия независимости США вышли американские партнеры. И это о многом говорит", — рассказал помощник президента Юрий Ушаков
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Они затронули тему украинского урегулирования, в том числе с учетом предстоящего участия Трампа в саммите НАТО в Турции 7-8 июля.
Путин обрисовал реальную ситуацию на поле боя, где российские военные ведут уверенное наступление, освобождая один населенный пункт за другим. Он вновь отметил желание завершить конфликт дипломатическим путем с учетом принципиальных для Москвы вопросов.
Трамп, в свою очередь, подтвердил готовность содействовать мирному урегулированию, добавив, что его спецпредставители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер продолжат посреднические усилия и приедут в российскую столицу в любое удобное время.
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Другие подробности разговора
  • Глава Белого дома заявил о колоссальных перспективах сотрудничества с Москвой после завершения конфликта на Украине.
  • Путин подтвердил намерение содействовать стабилизации ситуации на Ближнем Востоке.
  • Он выразил надежду, что переговоры Вашингтона и Тегерана позволят найти долгосрочные решения, отвечающие интересам обеих сторон.
  • Президент поздравил коллегу с Днем независимости США, а также пожелал успешного проведения чемпионата мира по футболу.
  • Лидеры договорились вновь созвониться в ближайшее время.
Это четвертый с начала года разговор Путина и Трампа. Предыдущий состоялся 20 дней назад.
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