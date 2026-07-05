В юбилей США Трамп запросил телефонный разговор с Путиным

Краткий пересказ от РИА ИИ Президенты России и США провели телефонный разговор по инициативе американской стороны.

Они обсудили ситуацию в зоне СВО и американское посредничество в украинском урегулировании.

Путин обрисовал ситуацию на поле боя и отметил желание завершить конфликт дипломатическим путем.

Трамп подтвердил готовность содействовать мирному процессу.

Он заявил о перспективах сотрудничества с Москвой после окончания конфликта на Украине.

Президент России выразил надежду на стабилизацию ситуации на Ближнем Востоке.

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Владимир Путин и Дональд Трамп провели полуторачасовые переговоры по телефону по инициативе главы Белого дома. Президенты обсудили ситуацию в зоне СВО и американское посредничество в украинском конфликте.

"На этот раз с предложением провести разговор именно в день празднования 250-летия независимости США вышли американские партнеры. И это о многом говорит", — рассказал помощник президента Юрий Ушаков

Они затронули тему украинского урегулирования, в том числе с учетом предстоящего участия Трампа в саммите НАТО в Турции 7-8 июля.

Путин обрисовал реальную ситуацию на поле боя, где российские военные ведут уверенное наступление, освобождая один населенный пункт за другим. Он вновь отметил желание завершить конфликт дипломатическим путем с учетом принципиальных для Москвы вопросов.

Трамп, в свою очередь, подтвердил готовность содействовать мирному урегулированию, добавив, что его спецпредставители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер продолжат посреднические усилия и приедут в российскую столицу в любое удобное время.

Другие подробности разговора

Глава Белого дома заявил о колоссальных перспективах сотрудничества с Москвой после завершения конфликта на Украине.

Путин подтвердил намерение содействовать стабилизации ситуации на Ближнем Востоке.

Он выразил надежду, что переговоры Вашингтона и Тегерана позволят найти долгосрочные решения, отвечающие интересам обеих сторон.

Президент поздравил коллегу с Днем независимости США, а также пожелал успешного проведения чемпионата мира по футболу.

Лидеры договорились вновь созвониться в ближайшее время.