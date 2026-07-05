В юбилей США Трамп запросил телефонный разговор с Путиным

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президенты России и США провели телефонный разговор по инициативе американской стороны.
- Они обсудили ситуацию в зоне СВО и американское посредничество в украинском урегулировании.
- Путин обрисовал ситуацию на поле боя и отметил желание завершить конфликт дипломатическим путем.
- Трамп подтвердил готовность содействовать мирному процессу.
- Он заявил о перспективах сотрудничества с Москвой после окончания конфликта на Украине.
- Президент России выразил надежду на стабилизацию ситуации на Ближнем Востоке.
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Владимир Путин и Дональд Трамп провели полуторачасовые переговоры по телефону по инициативе главы Белого дома. Президенты обсудили ситуацию в зоне СВО и американское посредничество в украинском конфликте.
"На этот раз с предложением провести разговор именно в день празднования 250-летия независимости США вышли американские партнеры. И это о многом говорит", — рассказал помощник президента Юрий Ушаков
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Они затронули тему украинского урегулирования, в том числе с учетом предстоящего участия Трампа в саммите НАТО в Турции 7-8 июля.
Путин обрисовал реальную ситуацию на поле боя, где российские военные ведут уверенное наступление, освобождая один населенный пункт за другим. Он вновь отметил желание завершить конфликт дипломатическим путем с учетом принципиальных для Москвы вопросов.
Трамп, в свою очередь, подтвердил готовность содействовать мирному урегулированию, добавив, что его спецпредставители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер продолжат посреднические усилия и приедут в российскую столицу в любое удобное время.
Другие подробности разговора
- Глава Белого дома заявил о колоссальных перспективах сотрудничества с Москвой после завершения конфликта на Украине.
- Путин подтвердил намерение содействовать стабилизации ситуации на Ближнем Востоке.
- Он выразил надежду, что переговоры Вашингтона и Тегерана позволят найти долгосрочные решения, отвечающие интересам обеих сторон.
- Президент поздравил коллегу с Днем независимости США, а также пожелал успешного проведения чемпионата мира по футболу.
- Лидеры договорились вновь созвониться в ближайшее время.
Это четвертый с начала года разговор Путина и Трампа. Предыдущий состоялся 20 дней назад.