Приставы взыскивают с хоккеиста Телегина более 8,4 миллиона рублей долга

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Приставы принудительно взыскивают с хоккеиста Ивана Телегина более 8,4 миллиона рублей долга перед бывшей супругой певицей Пелагеей (настоящее имя Пелагея Ханова), следует из материалов судебных приставов и судебных материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Ранее судебные приставы объявили в розыск имущество спортсмена, его долги превышали 71,3 миллиона рублей. Часть из них образовалась перед бывшей супругой Телегина — заслуженной артисткой России Пелагеей, однако в апреле 2026 года этот долг был погашен.

Согласно материалам приставов, с марта 2023 года на Телегина завели четыре исполнительных производства о взыскании 8,38 миллиона рублей "иных взысканий имущественного характера в пользу физических и юридических лиц" с исполнительским сбором в 55,9 тысячи рублей . Эти производства возбуждены по исполнительным листам и судебным приказам, выданным Никулинским районным судом в Москве.

Из судебных материалов следует, что производства были возбуждены по делам о разделе совместно нажитого имущества между Телегиным и Пелагеей, а также по заявлению об индексации присужденных денежных сумм.