Рейтинг@Mail.ru
Приставы взыскивают с хоккеиста Телегина более 8,4 миллиона рублей долга - РИА Новости Спорт, 05.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:20 05.07.2026
Приставы взыскивают с хоккеиста Телегина более 8,4 миллиона рублей долга

РИА Новости: приставы взыскивают с хоккеиста Ивана Телегина более 8,4 млн рублей

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкИван Телегин
Иван Телегин - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Иван Телегин. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Приставы принудительно взыскивают с хоккеиста Ивана Телегина более 8,4 миллиона рублей долга перед бывшей супругой певицей Пелагеей (настоящее имя Пелагея Ханова), следует из материалов судебных приставов и судебных материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Ранее судебные приставы объявили в розыск имущество спортсмена, его долги превышали 71,3 миллиона рублей. Часть из них образовалась перед бывшей супругой Телегина — заслуженной артисткой России Пелагеей, однако в апреле 2026 года этот долг был погашен.
Согласно материалам приставов, с марта 2023 года на Телегина завели четыре исполнительных производства о взыскании 8,38 миллиона рублей "иных взысканий имущественного характера в пользу физических и юридических лиц" с исполнительским сбором в 55,9 тысячи рублей . Эти производства возбуждены по исполнительным листам и судебным приказам, выданным Никулинским районным судом в Москве.
Из судебных материалов следует, что производства были возбуждены по делам о разделе совместно нажитого имущества между Телегиным и Пелагеей, а также по заявлению об индексации присужденных денежных сумм.
Телегин — чемпион Олимпийских игр 2018 года, трехкратный бронзовый призер чемпионатов мира и обладатель Кубка Гагарина. После трех сезонов в составе омского "Авангарда" в 2021-2024 годах 34-летний форвард на профессиональном уровне не выступал.
Вывеска в офисе Pinterest в Сан-Франциско - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
Российские приставы принудительно взыскивают с Pinterest штрафы
26 июня, 07:54
 
РоссияМоскваПелагеяИван Телегин
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Канада
    Марокко
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Парагвай
    Франция
    0
    1
  • Футбол
    05.07 23:00
    Бразилия
    Норвегия
  • Теннис
    Завершен
    Л. Самсонова
    М. Боузкова
    664
    476
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    Ф. Коболли
    66722
    07666
  • Теннис
    Завершен
    Э. Мертенс
    Е. Рыбакина
    76
    61
  • Теннис
    Завершен
    М. Гирон
    А. Зверев
    264
    676
  • Теннис
    Завершен
    Ф. Тиафо
    А. Бублик
    66663
    47746
  • Футбол
    Завершен
    Колумбия
    Гана
    1
    0
  • Футбол
    Закончен (ДВ)
    Аргентина
    Кабо-Верде
    3
    2
  • Футбол
    Закончен (П)
    Австралия
    Египет
    1
    2
  • Теннис
    Завершен
    Я. Штруфф
    Д. Медведев
    777
    665
  • Теннис
    Завершен
    А. Соболенко
    Е. Остапенко
    66
    44
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала