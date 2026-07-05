Приставы взыскивают с хоккеиста Телегина более 8,4 миллиона рублей долга

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Приставы принудительно взыскивают с хоккеиста Ивана Телегина более 8,4 миллиона рублей долга перед бывшей супругой певицей Пелагеей (настоящее имя Пелагея Ханова), следует из материалов судебных приставов и судебных материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно материалам приставов, с марта 2023 года на Телегина завели четыре исполнительных производства о взыскании 8,38 миллиона рублей "иных взысканий имущественного характера в пользу физических и юридических лиц" с исполнительским сбором в 55,9 тысячи рублей . Эти производства возбуждены по исполнительным листам и судебным приказам, выданным Никулинским районным судом в Москве.
Из судебных материалов следует, что производства были возбуждены по делам о разделе совместно нажитого имущества между Телегиным и Пелагеей, а также по заявлению об индексации присужденных денежных сумм.
Телегин — чемпион Олимпийских игр 2018 года, трехкратный бронзовый призер чемпионатов мира и обладатель Кубка Гагарина. После трех сезонов в составе омского "Авангарда" в 2021-2024 годах 34-летний форвард на профессиональном уровне не выступал.