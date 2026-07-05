Британская полиция усилит патрули из-за ночного матча Англии и Мексики

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Полиция долины Темзы усилила патрули на фоне матча Англии с Мексикой в ночь на понедельник.
- Пабы Британии могут не закрываться в ночь на понедельник, чтобы посетители могли смотреть матч Англии с Мексикой.
- Полиция Большого Манчестера заявила о намерении проводить проверки водителей на алкоголь и наркотики после матча.
ЛОНДОН, 5 июл - РИА Новости. Полиция долины Темзы, которая отвечает за обширный регион к западу от Лондона, заявила об усилении патрулей на фоне матча Англии с Мексикой в ночь на понедельник.
"В связи с тем, что в понедельник в пабах продлевается время продажи алкоголя на фоне матча чемпионата мира по футболу с участием Англии, мы хотим, чтобы все насладились матчем ответственно. Полицейские патрули будут работать в течение всего вечера и до раннего утра", - говорится в заявлении, опубликованном в Facebook* (принадлежит МЕТА, запрещена в РФ как экстремистская).
Полиция также призвала граждан не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения.
Тем временем полиция Большого Манчестера заявила о намерении проводить проверки на алкоголь и наркотики после матча.
"Завтра утром полицейские будут проводить проверки водителей на предмет употребления алкоголя и наркотиков", - говорится в заявлении.
В Великобритании лицензии на продажу алкоголя выдают местные органы власти. В Англии лицензии действуют преимущественно с 11.00 до 23.00. У министра внутренних дел есть законодательные полномочия, позволяющие продлевать время действия лицензий в случаях "исключительного международного, национального или местного значения".
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