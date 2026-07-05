Краткий пересказ от РИА ИИ Полиция долины Темзы усилила патрули на фоне матча Англии с Мексикой в ночь на понедельник.

Пабы Британии могут не закрываться в ночь на понедельник, чтобы посетители могли смотреть матч Англии с Мексикой.

Полиция Большого Манчестера заявила о намерении проводить проверки водителей на алкоголь и наркотики после матча.

ЛОНДОН, 5 июл - РИА Новости. Полиция долины Темзы, которая отвечает за обширный регион к западу от Лондона, заявила об усилении патрулей на фоне матча Англии с Мексикой в ночь на понедельник.

В четверг вечером власти Британии заявили, что пабы могут не закрываться в ночь на понедельник, чтобы посетители могли смотреть матч Англии Мексикой в 1/8 финала ЧМ-2026. Матч начнется в 01.00 (03.00 мск) в ночь на понедельник.

"В связи с тем, что в понедельник в пабах продлевается время продажи алкоголя на фоне матча чемпионата мира по футболу с участием Англии, мы хотим, чтобы все насладились матчем ответственно. Полицейские патрули будут работать в течение всего вечера и до раннего утра", - говорится в заявлении, опубликованном в Facebook* (принадлежит МЕТА, запрещена в РФ как экстремистская).

Полиция также призвала граждан не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Тем временем полиция Большого Манчестера заявила о намерении проводить проверки на алкоголь и наркотики после матча.

"Завтра утром полицейские будут проводить проверки водителей на предмет употребления алкоголя и наркотиков", - говорится в заявлении.

В Великобритании лицензии на продажу алкоголя выдают местные органы власти. В Англии лицензии действуют преимущественно с 11.00 до 23.00. У министра внутренних дел есть законодательные полномочия, позволяющие продлевать время действия лицензий в случаях "исключительного международного, национального или местного значения".