Рейтинг@Mail.ru
Британская полиция усилит патрули из-за ночного матча Англии и Мексики - РИА Новости Спорт, 05.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
23:28 05.07.2026
Британская полиция усилит патрули из-за ночного матча Англии и Мексики

Полиция долины Темзы усилила патрули из-за матча Англии с Мексикой

© AP Photo / Matt DunhamСотрудники британской полиции
Сотрудники британской полиции - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© AP Photo / Matt Dunham
Сотрудники британской полиции. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полиция долины Темзы усилила патрули на фоне матча Англии с Мексикой в ночь на понедельник.
  • Пабы Британии могут не закрываться в ночь на понедельник, чтобы посетители могли смотреть матч Англии с Мексикой.
  • Полиция Большого Манчестера заявила о намерении проводить проверки водителей на алкоголь и наркотики после матча.
ЛОНДОН, 5 июл - РИА Новости. Полиция долины Темзы, которая отвечает за обширный регион к западу от Лондона, заявила об усилении патрулей на фоне матча Англии с Мексикой в ночь на понедельник.
В четверг вечером власти Британии заявили, что пабы могут не закрываться в ночь на понедельник, чтобы посетители могли смотреть матч Англии с Мексикой в 1/8 финала ЧМ-2026. Матч начнется в 01.00 (03.00 мск) в ночь на понедельник.
Футболист Зенита Дуглас Сантос - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
Бразильские болельщики овациями приветствовали объявление о Сантосе
Вчера, 23:23
"В связи с тем, что в понедельник в пабах продлевается время продажи алкоголя на фоне матча чемпионата мира по футболу с участием Англии, мы хотим, чтобы все насладились матчем ответственно. Полицейские патрули будут работать в течение всего вечера и до раннего утра", - говорится в заявлении, опубликованном в Facebook* (принадлежит МЕТА, запрещена в РФ как экстремистская).
Полиция также призвала граждан не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения.
Тем временем полиция Большого Манчестера заявила о намерении проводить проверки на алкоголь и наркотики после матча.
"Завтра утром полицейские будут проводить проверки водителей на предмет употребления алкоголя и наркотиков", - говорится в заявлении.
В Великобритании лицензии на продажу алкоголя выдают местные органы власти. В Англии лицензии действуют преимущественно с 11.00 до 23.00. У министра внутренних дел есть законодательные полномочия, позволяющие продлевать время действия лицензий в случаях "исключительного международного, национального или местного значения".
Майкл Олисе - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
Франции намерена подать протест ФИФА из-за желтой карточки Олисе
Вчера, 23:15
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
ФутболВ миреЧМ по футболу 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Р. Сафиуллин
    Н. Джокович
    6363
    7636
  • Теннис
    Завершен
    А. Соболенко
    Н. Осака
    26
    67
  • Футбол
    Завершен
    Бразилия
    Норвегия
    1
    2
  • Футбол
    06.07 04:00
    Мексика
    Англия
  • Футбол
    06.07 22:00
    Португалия
    Испания
  • Футбол
    07.07 03:00
    США
    Бельгия
  • Футбол
    07.07 19:00
    Аргентина
    Египет
  • Футбол
    07.07 23:00
    Швейцария
    Колумбия
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала