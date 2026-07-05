В Петербурге в пункте выдачи заказов женщина ранила ножом своего сына

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Женщина ранила ножом своего несовершеннолетнего сына в ходе ссоры в пункте выдачи заказов на Северном проспекте в Санкт-Петербурге.
- Потерпевшему была своевременно оказана медицинская помощь.
- Возбуждено уголовное дело по статьям «покушение на убийство» и «ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего его родителем».
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл – РИА Новости. Женщина ранила ножом своего несовершеннолетнего сына в ходе ссоры в пункте выдачи заказов в Санкт-Петербурге, возбуждено уголовное дело, сообщает городское ГСУ СК РФ.
"Расследованием установлено, что вечером 4 июля женщина, находясь в помещении пункта выдачи заказов, расположенного на Северном проспекте, в ходе ссоры нанесла удар ножом в область шеи своему несовершеннолетнему сыну", - говорится в сообщении.
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Потерпевшему была своевременно оказана медицинская помощь.
Следственными органами возбуждено уголовное дело по статьям "покушение на убийство" и "ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего его родителем".
Женщина была задержана, ей предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначен комплекс судебных экспертиз.