В Петербурге в пункте выдачи заказов женщина ранила ножом своего сына

Краткий пересказ от РИА ИИ Женщина ранила ножом своего несовершеннолетнего сына в ходе ссоры в пункте выдачи заказов на Северном проспекте в Санкт-Петербурге.

Потерпевшему была своевременно оказана медицинская помощь.

Возбуждено уголовное дело по статьям «покушение на убийство» и «ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего его родителем».

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл – РИА Новости. Женщина ранила ножом своего несовершеннолетнего сына в ходе ссоры в пункте выдачи заказов в Санкт-Петербурге, возбуждено уголовное дело, сообщает городское ГСУ СК РФ.

"Расследованием установлено, что вечером 4 июля женщина, находясь в помещении пункта выдачи заказов, расположенного на Северном проспекте, в ходе ссоры нанесла удар ножом в область шеи своему несовершеннолетнему сыну", - говорится в сообщении

Потерпевшему была своевременно оказана медицинская помощь.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по статьям "покушение на убийство" и "ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего его родителем".

Женщина была задержана, ей предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения.