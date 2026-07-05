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Песков прокомментировал планы Киева создать украинский национальный пантеон - РИА Новости, 05.07.2026
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14:52 05.07.2026
Песков прокомментировал планы Киева создать украинский национальный пантеон

Песков: в Киеве зашлись в поклонении нацистам

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал планы Киева создать "украинский национальный пантеон" и назвал их поклонением нацистам.
  • По словам Пескова, действия киевского режима привели к напряженности даже с ближайшим союзником Украины — Польшей.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал планы киевского режима создать "украинский национальный пантеон", отметив, что в Киеве "зашлись в своем поклонении нацистам".
Ранее Владимир Зеленский объявил о внесении в Верховную раду законопроекта о создании "украинского национального пантеона". Предполагается, что в него войдет в том числе признанная в России экстремистской и запрещенная Украинская повстанческая армия*. Рада этот законопроект поддержала.
"Зашлись в своем поклонении нацистам", - сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
Пресс-секретарь российского президента добавил, что действия киевского режима привели к напряженности даже с ближайшим союзником Украины - Польшей. По его словам, поляки были готовы терпеть действия украинского руководства дальше, но "Киев перешел все грани разумного".
"Тут даже цинизм уже перестал помогать полякам", - добавил Песков.
* Запрещенная в России экстремистская организация
Киев - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
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