Песков назвал помощь Киеву высочайшим парадоксом Европы

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“В Киеве много людей, у которых есть хобби – кусать руку кормящего. Мы это помним хорошо на своем опыте, но сейчас поляки это увидели. Киевский режим прославляет пособников нацистов и нацистов, которые убивали поляков. Это ли не высочайший парадокс современной реальности в Европе”, - сказал Песков автору ИС “Вести” Павлу Зарубину.