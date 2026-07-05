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Песков назвал помощь Киеву высочайшим парадоксом Европы - РИА Новости, 05.07.2026
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14:43 05.07.2026
Песков назвал помощь Киеву высочайшим парадоксом Европы

Песков назвал помощь Европы Украине высочайшим парадоксом современной реальности

© AP Photo / Seth WenigПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© AP Photo / Seth Wenig
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Песков назвал "высочайшим парадоксом" современной реальности в Европе продолжающуюся помощь киевскому режиму, несмотря на прославление пособников нацистов на Украине.
  • В Киеве много людей, у которых есть хобби – кусать руку кормящего, добавил он.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал “высочайшим парадоксом” современной реальности в Европе продолжающуюся помощь киевскому режиму, несмотря на то, что на Украине прославляют пособников нацистов.
Премьер-министр Польши Дональд Туск ранее назвал глупыми попытки Владимира Зеленского получить поддержку внутри страны за счет героизации нацистских преступников.
«

“В Киеве много людей, у которых есть хобби – кусать руку кормящего. Мы это помним хорошо на своем опыте, но сейчас поляки это увидели. Киевский режим прославляет пособников нацистов и нацистов, которые убивали поляков. Это ли не высочайший парадокс современной реальности в Европе”, - сказал Песков автору ИС “Вести” Павлу Зарубину.

В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. После этого польский президент Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого Орла, которым тот был награжден в 2023 году.
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РоссияЕвропаУкраинаВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковДональд ТускВооруженные силы УкраиныВеликая Отечественная война (1941-1945)Киев
 
 
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