Краткий пересказ от РИА ИИ
- Песков назвал "высочайшим парадоксом" современной реальности в Европе продолжающуюся помощь киевскому режиму, несмотря на прославление пособников нацистов на Украине.
- В Киеве много людей, у которых есть хобби – кусать руку кормящего, добавил он.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал “высочайшим парадоксом” современной реальности в Европе продолжающуюся помощь киевскому режиму, несмотря на то, что на Украине прославляют пособников нацистов.
Премьер-министр Польши Дональд Туск ранее назвал глупыми попытки Владимира Зеленского получить поддержку внутри страны за счет героизации нацистских преступников.
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“В Киеве много людей, у которых есть хобби – кусать руку кормящего. Мы это помним хорошо на своем опыте, но сейчас поляки это увидели. Киевский режим прославляет пособников нацистов и нацистов, которые убивали поляков. Это ли не высочайший парадокс современной реальности в Европе”, - сказал Песков автору ИС “Вести” Павлу Зарубину.
В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. После этого польский президент Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого Орла, которым тот был награжден в 2023 году.
* Запрещенная в России экстремистская организация