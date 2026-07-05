"Зеленые" утвердили список кандидатов в депутаты Госдумы

Краткий пересказ от РИА ИИ Российская экологическая партия "Зеленые" на съезде утвердила список кандидатов в депутаты Государственной думы девятого созыва.

Делегаты съезда также утвердили предвыборную программу "Семь шагов".

Она включает ключевые пункты: экологический мониторинг, регулирование цен на энергоносители, доступное жилье и другие.

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Российская экологическая партия "Зеленые" в воскресенье на съезде утвердила список кандидатов в депутаты Государственной думы девятого созыва и предвыборную программу, передает корреспондент РИА Новости.

В воскресенье в Москве прошел съезд партии "Зеленые", на котором были определены 263 кандидата в составе федерального списка и 135 кандидатов по одномандатным округам. Кроме того, делегаты утвердили предвыборную программу, которая получила название "Семь шагов".

Ключевыми пунктами программы определили тотальный и публичный экологический мониторинг, государственное регулирование цен на энергоносители, доступное жилье, справедливую налоговую политику, всеобщую доступную медицину с использованием современных технологий, поддержку отечественного сельского хозяйства и жесткий контроль качества продуктов питания.

« "Мы провели серию выездов и встреч с экологической общественностью "Зеленый диалог" в регионах России . Почувствовали мощную поддержку наших экологических и социальных ценностей. Увидели, что главный запрос людей - это социальная справедливость. Образование, медицина, социальная поддержка, комфортный и доступный общественный транспорт, нормальные дороги, воздух, которым можно дышать и вода, которую можно пить - все это должно быть нормой жизни для всех, не только для жителей мегаполисов или районных центров", - сказала на съезде сопредседатель партии Александра Кудзагова.

Федеральный список "Зеленых" на предстоящие выборы возглавили депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Марина Шишкина, сопредседатели партии Александра Кудзагова, Руслан Хвостов, Андрей Нагибин и Сергей Шахматов.