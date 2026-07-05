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"Зеленые" утвердили список кандидатов в депутаты Госдумы - РИА Новости, 05.07.2026
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"Зеленые" утвердили список кандидатов в депутаты Госдумы

РИА Новости: "Зеленые" утвердили списки кандидатов в ГД и предвыборную программу

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСъезд партии "Зеленые"
Съезд партии Зеленые - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Съезд партии "Зеленые". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская экологическая партия "Зеленые" на съезде утвердила список кандидатов в депутаты Государственной думы девятого созыва.
  • Делегаты съезда также утвердили предвыборную программу "Семь шагов".
  • Она включает ключевые пункты: экологический мониторинг, регулирование цен на энергоносители, доступное жилье и другие.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Российская экологическая партия "Зеленые" в воскресенье на съезде утвердила список кандидатов в депутаты Государственной думы девятого созыва и предвыборную программу, передает корреспондент РИА Новости.
В воскресенье в Москве прошел съезд партии "Зеленые", на котором были определены 263 кандидата в составе федерального списка и 135 кандидатов по одномандатным округам. Кроме того, делегаты утвердили предвыборную программу, которая получила название "Семь шагов".
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Ключевыми пунктами программы определили тотальный и публичный экологический мониторинг, государственное регулирование цен на энергоносители, доступное жилье, справедливую налоговую политику, всеобщую доступную медицину с использованием современных технологий, поддержку отечественного сельского хозяйства и жесткий контроль качества продуктов питания.
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"Мы провели серию выездов и встреч с экологической общественностью "Зеленый диалог" в регионах России. Почувствовали мощную поддержку наших экологических и социальных ценностей. Увидели, что главный запрос людей - это социальная справедливость. Образование, медицина, социальная поддержка, комфортный и доступный общественный транспорт, нормальные дороги, воздух, которым можно дышать и вода, которую можно пить - все это должно быть нормой жизни для всех, не только для жителей мегаполисов или районных центров", - сказала на съезде сопредседатель партии Александра Кудзагова.
Федеральный список "Зеленых" на предстоящие выборы возглавили депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Марина Шишкина, сопредседатели партии Александра Кудзагова, Руслан Хвостов, Андрей Нагибин и Сергей Шахматов.
Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Госдумы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
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