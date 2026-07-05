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Обвиняемый в убийстве девочки в Ленинградской области был судим за разбой - РИА Новости, 05.07.2026
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16:07 05.07.2026
Обвиняемый в убийстве девочки в Ленинградской области был судим за разбой

Обвиняемый в убийстве девочки в Ленобласти сообщил, что был судим за разбой

© МВД РоссииПодозреваемый в убийстве девочки в Ленинградской области. Кадр видео
Подозреваемый в убийстве девочки в Ленинградской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© МВД России
Подозреваемый в убийстве девочки в Ленинградской области. Кадр видео
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Обвиняемый в убийстве девочки в Ленинградской области Федор Мехнин сообщил, что ранее был судим за разбой.
  • Он также сообщил, что женат и занимался предпринимательством.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл – РИА Новости. Обвиняемый в убийстве девочки в Ленинградской области Федор Мехнин сообщил, что ранее был судим за разбой.
В судебном заседании, где обвиняемому избиралась мера пресечения, судья спросила у мужчины, был ли он ранее судим.
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"Да", - сказал Мехнин, отвечая на вопрос о судимости.
"По-моему, в 2014 году, точно не помню (был судим)... статья 162", - сказал обвиняемый.
Он также сказал на заседании суда, что женат, детей у него нет.
Мехнин также сообщил что занимался предпринимательством.
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Местонахождение девочки было неизвестно со 2 июля, в тот день она ушла с участка в СНТ "Захожье-5" в Тосненском районе Ленинградской области и не вернулась. Как сообщил СК РФ в пятницу, тело девочки было обнаружено в лесополосе с признаками насильственной смерти. Было возбуждено уголовное дело по статье "убийство".
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