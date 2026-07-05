Обвиняемый в убийстве девочки в Ленинградской области был судим за разбой

Краткий пересказ от РИА ИИ Обвиняемый в убийстве девочки в Ленинградской области Федор Мехнин сообщил, что ранее был судим за разбой.

Он также сообщил, что женат и занимался предпринимательством.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл – РИА Новости. Обвиняемый в убийстве девочки в Ленинградской области Федор Мехнин сообщил, что ранее был судим за разбой.

В судебном заседании, где обвиняемому избиралась мера пресечения, судья спросила у мужчины, был ли он ранее судим.

« "Да", - сказал Мехнин, отвечая на вопрос о судимости.

"По-моему, в 2014 году, точно не помню (был судим)... статья 162", - сказал обвиняемый.

Он также сказал на заседании суда, что женат, детей у него нет.

Мехнин также сообщил что занимался предпринимательством.

Ранее в воскресенье сообщалось, что суд отправил под стражу обвиняемого в убийстве девочки в Ленобласти.

Обвиняемый был задержан в Гатчинском районе Ленобласти при попытке скрыться на железнодорожном транспорте. Сообщалось, что это житель Тосненского района 1984 года рождения.