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Никитин завоевал золотую медаль в беге на 5000 метров на Кубке сильнейших - РИА Новости Спорт, 05.07.2026
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14:49 05.07.2026
Никитин завоевал золотую медаль в беге на 5000 метров на Кубке сильнейших

Никитин выиграл золото на Кубке сильнейших спортсменов России и Белоруссии

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВладимир Никитин
Владимир Никитин - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Владимир Никитин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Никитин завоевал золотую медаль в беге на 5000 м на Кубке сильнейших спортсменов России и Белоруссии с результатом 13 минут 46,95 секунды.
  • В соревнованиях по бегу на 5000 м среди женщин первое место заняла Мария Ермакова с результатом 15.50,31.
  • В других дисциплинах победили российские и белорусские спортсмены, среди которых Софья Палкина (метание молота, женщины), Егор Гуптор (прыжок в высоту, мужчины), Дмитрий Марфушкин (прыжок с шестом, мужчины) и другие.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Многократный чемпион России Владимир Никитин завоевал золотую медаль в беге на 5000 м на Кубке сильнейших спортсменов России и Белоруссии, который проходит в Жуковском.
Результат победителя составил 13 минут 46,95 секунды. Второе и третье места заняли россияне Евгений Рыбаков (13.56,58) и Анатолий Рыбаков (13.57,00).
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Результаты других соревнований:
5000 м, женщины: 1. Мария Ермакова (Россия, 15.50,31), 2. Дарья Шабунина (Россия, 15.59,97), 3. Инна Новик (Белоруссия, 16.13,14);
метание молота, женщины: 1. Софья Палкина (Россия, 74,16 метра), 2. Елена Томашевич (Белоруссия, 73,67), 3. Анастасия Григорьева (Россия, 70,41);
прыжок в высоту, мужчины: 1. Егор Гуптор (Белоруссия, 2,21 метра), 2. Матвей Тычинкин (Россия, 2,18), 3. Никита Данилов (Белоруссия, 2,18);
прыжок с шестом, мужчины: 1. Дмитрий Марфушкин (Белоруссия, 5,25 метра), 2. Илья Долбин (Россия, 4,90), 3. Алексей Коврижных (Россия, 4,90);
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200 м, мужчины: 1. Николай Грудковский (Россия, 20,45), 2. Александр Николаев (Россия, 20,63), 3. Андрей Лукин (Россия, 20,80);
200 м, женщины: 1. Вера Филатова (Россия, 23,27), 2. Ксения Сомова (Россия, 23,38), 3. Янина Луценко (Белоруссия, 23,72);
тройной прыжок, мужчины: 1. Максим Нестеренко (Белоруссия, 16,50), 2. Дмитрий Чижиков (Россия, 16,18), 3. Олег Брайко (Россия, 16,06);
метание молота, мужчины: 1. Валерий Пронкин (Россия, 80,95), 2. Александр Шиманович (Белоруссия, 77,21), 3. Андрей Романов (Россия, 74,44);
толкание ядра, мужчины: 1. Семен Бородаев (Россия, 20,02), 2. Евгений Бриги (Белоруссия, 19,93), 3. Максим Афонин (Россия, 19,68);
семиборье, женщины: 1. Елизавета Слободянюк (Россия, 5852), 2. Анна Алферова (Россия, 5662), 3. Александра Ананько (Россия, 5390).
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