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Чешская теннисистка Мухова вышла в четвертьфинал Уимблдона - РИА Новости Спорт, 05.07.2026
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Теннис
 
18:31 05.07.2026 (обновлено: 18:33 05.07.2026)
Чешская теннисистка Мухова вышла в четвертьфинал Уимблдона

Теннисистка Мухова обыграла Крейчикову и стала четвертьфиналисткой Уимблдона

© WTA TennisЧешская теннисистка Каролина Мухова
Чешская теннисистка Каролина Мухова - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© WTA Tennis
Чешская теннисистка Каролина Мухова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Каролина Мухова обыграла Барбору Крейчикову в матче четвертого круга Уимблдонского турнира со счетом 7:5, 5:7, 6:3.
  • Мухова вышла в четвертьфинал Уимблдона впервые с 2021 года.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Чешская теннисистка Каролина Мухова обыграла соотечественницу Барбору Крейчикову в матче четвертого круга Уимблдонского турнира, который проходит на травяных кортах Лондона.
Встреча завершилась победой посеянной под 10-м номером Муховой со счетом 7:5, 5:7, 6:3. Теннисистки провели на корте 2 часа 45 минут.
Турниры Большого шлема
Wimbledon WTA
05 июля 2026 • начало в 15:40
Завершен
Каролина Мухова
2 : 17:55:76:3
Барбора Крейчикова
Календарь Турнирная таблица История встреч
Мухова вышла в четвертьфинал Уимблдона впервые с 2021 года. Предыдущие четыре сезона чешка неизменно проигрывала в первом раунде. Крейчикова является чемпионкой Уимблдона 2024 года.
В четвертьфинале Мухова сыграет с победительницей встречи Арина Соболенко (Белоруссия, 1-й номер посева) - Наоми Осака (Япония, 14).
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