Чешская теннисистка Мухова вышла в четвертьфинал Уимблдона

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Каролина Мухова обыграла Барбору Крейчикову в матче четвертого круга Уимблдонского турнира со счетом 7:5, 5:7, 6:3.
- Мухова вышла в четвертьфинал Уимблдона впервые с 2021 года.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Чешская теннисистка Каролина Мухова обыграла соотечественницу Барбору Крейчикову в матче четвертого круга Уимблдонского турнира, который проходит на травяных кортах Лондона.
Встреча завершилась победой посеянной под 10-м номером Муховой со счетом 7:5, 5:7, 6:3. Теннисистки провели на корте 2 часа 45 минут.
Wimbledon WTA
05 июля 2026 • начало в 15:40
Завершен
В четвертьфинале Мухова сыграет с победительницей встречи Арина Соболенко (Белоруссия, 1-й номер посева) - Наоми Осака (Япония, 14).
Медведев вышел в третий круг Уимблдона
1 июля, 18:31