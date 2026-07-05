Месси и Мбаппе больше всех ходят пешком на ЧМ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Месси и Мбаппе стали лидерами среди полевых игроков на чемпионате мира по футболу по дистанции, пройденной пешком во время матчей.
- Месси не переходит на бег 47% времени, проведенного на поле, а у Мбаппе этот показатель составляет 45%; оба нападающих забили на турнире по семь мячей и возглавляют бомбардирскую гонку.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Аргентинец Лионель Месси и француз Килиан Мбаппе стали лидерами среди полевых игроков на чемпионате мира по футболу по дистанции, пройденной пешком во время матчей, сообщает статистический портал Opta в соцсети Х.
По данным источника, 39-летний Месси не переходит на бег 47% времени, проведенного на поле. У 27-летнего француза этот показатель составляет 45%. Оба нападающих забили на турнире по семь мячей и возглавляют бомбардирскую гонку.
В рейтинге рассматривались игроки, проведшие на чемпионате минимум 150 минут.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.