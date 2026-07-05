Месси и Мбаппе больше всех ходят пешком на ЧМ-2026

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Аргентинец Лионель Месси и француз Килиан Мбаппе стали лидерами среди полевых игроков на чемпионате мира по футболу по дистанции, пройденной пешком во время матчей, сообщает статистический портал Opta в соцсети Х.