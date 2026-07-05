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Мбаппе заявил, что Франция "испачкала руки" в матче с Парагваем - РИА Новости Спорт, 05.07.2026
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Футбол
 
14:30 05.07.2026 (обновлено: 14:58 05.07.2026)
Мбаппе заявил, что Франция "испачкала руки" в матче с Парагваем

Мбаппе: сборная Франции была готова к грязной игре со стороны Парагвая

© UEFA Justin Setterfield / Powered by Getty Images/UEFAНападающий сборной Франции Килиан Мбаппе
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© UEFA Justin Setterfield / Powered by Getty Images/UEFA
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Франции обыграла команду Парагвая со счетом 1:0, Килиан Мбаппе стал автором единственного гола, реализовав пенальти.
  • Сборная Франции вышла в четвертьфинал, где встретится с командой Марокко 9 июля в Бостоне.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Нападающий Килиан Мбаппе заявил, что сборная Франции была готова к грязной игре со стороны команды Парагвая в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу.
В субботу сборная Франции обыграла команду Парагвая со счетом 1:0, Мбаппе стал автором единственного гола, реализовав пенальти. Футболисты сборной Парагвая совершили 13 фолов и не получили желтых карточек. Французские игроки были наказаны тремя предупреждениями.
"Если нам придется испачкать руки, мы их испачкаем. Парагвайцы думали, что мы выйдем в смокингах и будем играть в красивый атакующий футбол. Мы тоже умеем играть грязно, как играли они", - приводит слова Мбаппе Bola Vip.
Сборная Парагвая завершила выступление на турнире. Команда Франции вышла в четвертьфинал, где встретится с командой Марокко. Матч пройдет 9 июля в Бостоне.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
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