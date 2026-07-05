В ЛНР беспилотники атаковали гражданские автомобили, погиб мирный житель

Краткий пересказ от РИА ИИ БПЛА ВСУ атаковали гражданские автомобили в пяти муниципалитетах ЛНР.

Один мирный житель погиб, еще один пострадал в результате атак.

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. БПЛА ВСУ атаковали гражданские автомобили в пяти муниципалитетах ЛНР, один мирный житель погиб, еще один пострадал, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

"ВФУ (Вооруженные формирования Украины - ред.) продолжают террор мирных жителей. Вражеские БПЛА атаковали гражданские автомобили в пяти муниципалитетах республики", - написал Пасечник в канале на платформе " Макс ".

Глава региона уточнил, что в городе Кременная БПЛА ударил по легковой машине, в результате погиб мужчина. Также беспилотник атаковал автомобиль на участке дороги Счастье - Луганск в районе города Счастье, из-за чего ранен водитель, ему оказывается медицинская помощь.