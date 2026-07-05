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В ЛНР беспилотники атаковали гражданские автомобили, погиб мирный житель - РИА Новости, 05.07.2026
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15:22 05.07.2026 (обновлено: 15:31 05.07.2026)
В ЛНР беспилотники атаковали гражданские автомобили, погиб мирный житель

В ЛНР дроны атаковали гражданские авто, погиб мирный житель, еще один пострадал

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • БПЛА ВСУ атаковали гражданские автомобили в пяти муниципалитетах ЛНР.
  • Один мирный житель погиб, еще один пострадал в результате атак.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. БПЛА ВСУ атаковали гражданские автомобили в пяти муниципалитетах ЛНР, один мирный житель погиб, еще один пострадал, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
"ВФУ (Вооруженные формирования Украины - ред.) продолжают террор мирных жителей. Вражеские БПЛА атаковали гражданские автомобили в пяти муниципалитетах республики", - написал Пасечник в канале на платформе "Макс".
Глава региона уточнил, что в городе Кременная БПЛА ударил по легковой машине, в результате погиб мужчина. Также беспилотник атаковал автомобиль на участке дороги Счастье - Луганск в районе города Счастье, из-за чего ранен водитель, ему оказывается медицинская помощь.
Подчеркивается, что украинские БПЛА ударили по легковому автомобилю в Сватово, грузовой машине в Северодонецке и грузовику в Алчевске.
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