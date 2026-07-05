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Леклер выиграл Гран-при Великобритании, Ферстаппен сошел - РИА Новости Спорт, 05.07.2026
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Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
Формула-1
 
18:32 05.07.2026 (обновлено: 18:56 05.07.2026)
Леклер выиграл Гран-при Великобритании, Ферстаппен сошел

Пилот "Феррари" Леклер выиграл гонку Гран-при Великобритании "Формулы-1"

© пресс-служба команды "Феррари"Пилот "Феррари" Шарль Леклер
Пилот Феррари Шарль Леклер - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© пресс-служба команды "Феррари"
Пилот "Феррари" Шарль Леклер. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Монегаск Шарль Леклер из "Феррари" стал победителем гонки девятого этапа чемпионата "Формулы-1" — Гран-при Великобритании.
  • Макс Ферстаппен из "Ред Булл" не смог завершить гонку, вылетев в гравий, а лидер сезона Кими Антонелли из "Мерседеса" финишировал вне очков из-за проблем с болидом.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Пилот "Феррари" монегаск Шарль Леклер стал победителем гонки девятого этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Великобритании, который прошел на трассе "Сильверстоун".
Второе место занял британский пилот "Мерседеса" Джордж Расселл, третьим финишировал партнер Леклера по команде британец Льюис Хэмилтон.
В первую десятку также вошли: 4. Ландо Норрис (Великобритания, "Макларен"), 5. Исак Хаджар (Франция, "Ред Булл"), 6. Лиам Лоусон (Новая Зеландия, "Рейсинг Буллз"), 7. Арвид Линдблад (Великобритания, "Рейсинг Буллз"), 8. Габриэль Бортолето (Бразилия, "Ауди"), 9. Франко Колапинто (Аргентина, "Альпин"), 10. Пьер Гасли (Франция, "Альпин").
Четырехкратный чемпион мира нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл" не смог завершить гонку, вылетев в гравий на 48-м круге. В результате финиш гонки проходил при участии машины безопасности.
Лидер сезона итальянский пилот "Мерседеса" Кими Антонелли шел на втором месте, когда на 42-м круге у него возникли проблемы с болидом. Ему пришлось дважды заехать в боксы. Итальянец, который днем ранее выиграл спринт, решил продолжить гонку, несмотря на уговоры команды сойти, и в итоге финишировал девятым, однако из-за штрафа за нарушение границ трассы опустился на 16-ю строчку и остался без очков.
Следующий этап "Формулы-1" - Гран-при Бельгии - пройдет с 17 по 19 июля.
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