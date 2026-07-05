Сергей Кравцов: школьное образование станет более прикладным

Российская система образования заметно изменилась за прошедший учебный год: сократилось количество контрольных работ, школьную программу синхронизировали с заданиями ЕГЭ и ОГЭ, стартовала апробация оценки за поведение, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. В интервью РИА Новости министр рассказал о внедрении единых учебников, оснащении кабинетов и обновлении образовательных стандартов для школ и детских садов, а также объяснил, как школьники смогут учиться тому, что им действительно нужно для будущей работы.

— Сергей Сергеевич, самое время подвести итоги учебного года. Серьезные изменения в школьной программе были определены приказом № 704, который заработал с 1 сентября 2025 года. Какие результаты уже есть?

— Это действительно ключевой документ, он принес заметные, необходимые и, главное, уже ощутимые изменения. Причем в первую очередь их почувствовали на себе ученики и учителя. Это для нас главный критерий — закон должен работать не ради отчетов, а ради ребят, их знаний и будущего. Мы сократили количество контрольных работ, убрав дублирующие и объективно излишние проверки. Если говорить в цифрах: максимальный объем контрольных и проверочных работ, включая всероссийские проверочные работы, теперь составляет не более десяти процентов от всего учебного времени. Мы продолжаем разработку и внедрение единых учебников. Теперь ребята могут не бояться потеряться в материале при смене школы. Но самое важное: наши единые учебники становятся государственными, права на них принадлежат государству.

Еще одна важная часть приказа № 704 — синхронизация школьной программы с ОГЭ и ЕГЭ. Теперь на экзаменах проверяют только тот материал, который реально изучается в школе, включая и формулировки самих заданий. В школьные программы внесено поурочное планирование, установлены новые рекомендации по количеству часов на изучение истории и обществознания.

Говоря о предстоящих нововведениях: со следующего учебного года в некоторых школах наших регионов пройдет апробация оценки поведения учащихся. Как показал пилотный проект, такая мера сначала подталкивает самих ребят задуматься о своем поведении в школе и только потом становится административным инструментом.

— Масштаб изменений впечатляет. Педагогическое и родительское сообщества больше всего волнуют прикладные вопросы, один из них — учебники. Почему необходима единая линейка и каких пособий нам ждать в ближайшее время?

— Я мог бы начать с того, что учебник истории уже получил высокую оценку педагогического сообщества. Надеюсь, пособия нравятся и самим ребятам. Материал в них понятный, структурированный и, что самое важное, неискаженный. Завершена подготовка единых государственных учебников по обществознанию. Ведется работа над учебниками по русскому языку, литературе. В новом учебном году начнется поэтапное введение предмета "Духовно-нравственная культура России", по этому предмету также готовим учебники.

Российская академия наук участвует в создании единых учебников по математике, информатике, физике, химии и биологии. Это часть большого плана по улучшению математического и естественно-научного образования, утвержденного правительством России 19 ноября 2024 года. В конечном итоге единые учебники появятся по всем общеобразовательным предметам.

До конца 2026 года в федеральный перечень учебников планируется включить единые учебники по русскому языку, литературе, химии, физике, биологии для 10-11-х классов, а также по труду для 5-9-х классов. Эти пособия — важнейшая составляющая единого образовательного пространства страны.

— А образовательные пространства успеваем обновлять? Как сегодня обстоят дела с оснащением школьных классов по всей стране?

— По поручению президента России Владимира Путина мы продолжаем масштабное оснащение школьных кабинетов. Приведу конкретные цифры. За 2025 год предметные кабинеты основ безопасности и защиты Родины и труда были оснащены в более чем 23 тысячах школ по всей стране. Например, в кабинеты ОБЗР поступили тактические тренажеры, комплексы гражданской обороны, средства защиты, оборудование для патриотического воспитания и первой помощи. Для кабинетов труда закупили многофункциональные станки, 3D-принтеры, робототехнику, оборудование для швейных и кулинарных мастерских.

В 2026 году продолжаем оснащать кабинеты физики, ИЗО и музыки — эта работа охватит более 22 тысяч школ. Закупка средств обучения и воспитания предусмотрена в рамках субсидий. Список школ, нуждающихся в оснащении, составлен по принципу целевой поддержки. Эта работа идет в рамках нацпроекта "Молодежь и дети" и направлена на формирование единого образовательного пространства — уже не только в части содержания, но и условий реализации образовательных программ. В 2027 году продолжим, оснастим кабинеты математики, химии и биологии.

— Ежегодно мы видим успехи школьников на олимпиадах. Какие результаты в этом году? Какие предметы сейчас самые популярные?

— Результаты впечатляют. Совсем недавно наши талантливые школьники установили новый рекорд: в школьном этапе приняли участие более 8,3 миллиона человек, а общее число участий составило около 25 миллионов. Финал олимпиады прошел по 24 предметам, конкуренция была колоссальной.

Например, по русскому языку до финала доходит один ученик из 6525, по математике — один из 6348. Самым многочисленным предметом стала информатика: в финале приняли участие более 1200 школьников из 77 регионов. По итогам всероссийской олимпиады 2025/26 учебного года победителями стали 732 школьника, а призерами — 3509 участников.

— А если говорить о международных состязаниях, какие результаты показывают наши ребята на этом уровне?

— Здесь у нас тоже достижения. По количеству золотых медалей Россия опережает все европейские страны и большинство других государств. Мы в тройке сильнейших по математике, физике, информатике, химии, биологии, искусственному интеллекту. В 2025 году российские сборные завоевали 44 медали из 44 возможных на восьми основных международных олимпиадах, превысив результаты предыдущих лет. Это, безусловно, огромная заслуга наших учителей, которые выстраивают эффективную систему работы с талантливыми детьми.

Только вдумайтесь: в олимпиадном движении у нас участвуют миллионы школьников. Двадцать второго мая завершилась первая из восьми основных международных олимпиад этого сезона — по биологии. Сборная команда завоевала шесть золотых медалей из шести возможных и абсолютное первое место. Девятнадцатого июня стартовала вторая — по географии. Так что лето — во всех смыслах жаркая пора для олимпиадников.

— Сергей Сергеевич, как обстоят дела с дошкольным образованием? Ведь именно детский сад — первая ступень и от того, как она устроена, во многом зависит дальнейший успех ребенка.

— Именно поэтому Министерство просвещения объявило 2026-й Годом дошкольного образования. За полгода мы уже видим конкретные результаты, и все они преследуют одну цель — повысить статус воспитателя и престиж профессии, решать реальные проблемы воспитателей и родителей на местах, сделать так, чтобы первая ступень образования отвечала самым высоким стандартам. Инициатива направлена на повышение качества воспитания и развития дошкольников, улучшение инфраструктуры детских садов и поддержку педагогов.

Детский сад — первая ступень нашей бесшовной системы образования. Именно в подготовительных, младших и старших группах у детей формируются понятия дружбы, любви, уважения к семье и своей стране. И этот непростой процесс сегодня полностью ложится на плечи наших воспитателей. Я сам слышал, как воспитанники называют воспитателя второй мамой, а это значит, что система работает в верном направлении.

Год дошкольного образования широко охватил и родительское сообщество. Мы продолжаем внедрять в регионах материалы для организации просветительской деятельности для родителей детей, посещающих дошкольные образовательные организации. Это необходимо: работать над будущим наших детей, особенно в младшем возрасте, мы можем и должны вместе с родителями. По поручению президента РФ мы обновляем детские сады, особое внимание уделяем созданию качественной инфраструктуры для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, делаем упор на знакомство с наукой в дошкольных программах, развиваем кадровый потенциал.

Мы также актуализируем федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. Планируется, что в него включат требования к минимальному перечню средств обучения и воспитания.

— Совсем недавно в СМИ и соцсетях активно обсуждали тему игрушек для дошкольных учреждений, официальный перечень которых готовит Минпросвещения России. На какой стадии эта работа?

— Работа над перечнем идет по плану. В детских садах должны быть игрушки, соответствующие традиционным ценностям и способствующие развитию ребенка. Критерии, с одной стороны, очень просты, а с другой — невероятно важны: безопасность, воспитательная польза и соответствие традиционным ценностям. Игрушки в детских садах должны выполнять и воспитательную роль.

Действующая процедура добровольной сертификации требует изменений. Нам необходимо закрепить экспертизу игрушек законодательно, и мы прорабатываем это с нашими научными учреждениями. Планируется, что организации смогут использовать учебные материалы, игрушки и оборудование именно российского производства — те, которые подходят дошкольникам и соответствуют требованиям безопасности. Важно, чтобы через игрушки дети знакомились с культурными традициями, народными промыслами, историей и достижениями нашей страны. Это непростая и небыстрая работа.

— Ранее вы говорили про обновление школьных стандартов. Знаем, что готовится обновление ФГОС для старшеклассников. Расскажите, что изменится и когда этого ждать?

— Эта работа уже идет. В 2025 году ученики 5-7-х классов перешли на новые программы по истории и обществознанию.

С 1 сентября 2027 года вступит в силу обновленный федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования. Мы поставили перед собой задачу сделать содержание обучения более прикладным и соответствующим современным реалиям. Так школьники смогут учиться тому, что им действительно нужно для их планов и будущей работы.

По новым правилам, школьник может ограничиться изучением всех предметов на базовом уровне, ранее было обязательное изучение двух предметов на углубленном уровне. А если хочет глубже разобраться в чем-то конкретном — такая возможность тоже есть в рамках выбранного профиля. Те, кому нужна общая подготовка, могут выбрать базовый уровень, а тем, кто ориентирован на углубленное изучение отдельных предметов, мы даем инструменты.

В школах продолжится обучение по шести основным направлениям: естественно-научному, агротехнологическому, гуманитарному, технологическому, социально-экономическому и универсальному. При этом образовательная организация самостоятельно определит формирование внутри этих профилей узконаправленных групп или классов.