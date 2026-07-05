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Киев делает ставку на затягивание конфликта, заявил Ушаков - РИА Новости, 05.07.2026
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00:27 05.07.2026
Киев делает ставку на затягивание конфликта, заявил Ушаков

Ушаков: Киев делает ставку на затягивание и эскалацию конфликта на Украине

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Помощник президента РФ Юрий Ушаков . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Киев и его европейские спонсоры делают ставку на затягивание украинского конфликта.
  • По словам Ушакова, Киев и его европейские спонсоры делают ставку на эскалацию конфликта и терроризм против мирного населения.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Киев и его европейские спонсоры делают ставку на затягивание и эскалацию украинского конфликта, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
"Киев и его европейские спонсоры делают ставку на затягивание и даже эскалацию конфликта, на терроризм против мирного населения", - сказал Ушаков журналистам.
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