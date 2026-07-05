Краткий пересказ от РИА ИИ
- Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Киев и его европейские спонсоры делают ставку на затягивание украинского конфликта.
- По словам Ушакова, Киев и его европейские спонсоры делают ставку на эскалацию конфликта и терроризм против мирного населения.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Киев и его европейские спонсоры делают ставку на затягивание и эскалацию украинского конфликта, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
"Киев и его европейские спонсоры делают ставку на затягивание и даже эскалацию конфликта, на терроризм против мирного населения", - сказал Ушаков журналистам.