СМИ: Ковальчук взял ипотеку на 300 млн рублей для покупки квартиры в США

Краткий пересказ от РИА ИИ Илья Ковальчук взял ипотеку на 300 миллионов рублей для покупки квартиры на острове Фишер-Айленд в США.

Квартира площадью 336 квадратных метров была приобретена в январе 2022 года вместе с женой Николь Амбразайтис и стоила 8,5 млн долларов.

Из-за невозможности сразу погасить заем Ковальчук взял новый кредит и возобновил карьеру в 2023 году.

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Олимпийский чемпион в составе сборной России по хоккею Илья Ковальчук взял ипотеку на 300 миллионов рублей для покупки квартиры на элитном острове Фишер-Айленд в США, сообщает Life.

По данным источника, Ковальчук приобрел жилплощадь в январе 2022 года вместе с женой, экс-солисткой группы "Мираж Junior" Николь Амбразайтис. Тогда он работал генеральным менеджером сборной России по хоккею. Квартира площадью 336 квадратных метров с тремя спальнями, тремя ванными комнатами, панорамными окнами с видом на океан, дорогой техникой и мебелью, а также личным лифтом стоила тогда 8,5 млн долларов. По данным Life, среди жителей Фишер-Айленда называют обладательницу премии "Оскар" актрису Джулию Робертс , телеведущую Опру Уинфри и шестикратного победителя турниров Большого шлема теннисиста Бориса Беккера.

По утверждению источника, Ковальчук не смог сразу погасить заем, из-за чего взял новый кредит. Для того чтобы выплачивать его, он возобновил карьеру в 2023 году.

Ковальчуку 43 года. В настоящее время он занимает пост президента китайского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Шанхайские драконы". Его последним клубом был московский "Спартак", куда он перешел по ходу сезона-2023/24. Он покинул команду по окончании сезона.