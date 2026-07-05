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СМИ: Ковальчук взял ипотеку на 300 млн рублей для покупки квартиры в США - РИА Новости Спорт, 05.07.2026
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Хоккей
 
13:57 05.07.2026
СМИ: Ковальчук взял ипотеку на 300 млн рублей для покупки квартиры в США

Life: Ковальчук взял ипотеку на 300 млн рублей для покупки элитного жилья в США

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкХоккеист Илья Ковальчук
Хоккеист Илья Ковальчук - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Илья Ковальчук взял ипотеку на 300 миллионов рублей для покупки квартиры на острове Фишер-Айленд в США.
  • Квартира площадью 336 квадратных метров была приобретена в январе 2022 года вместе с женой Николь Амбразайтис и стоила 8,5 млн долларов.
  • Из-за невозможности сразу погасить заем Ковальчук взял новый кредит и возобновил карьеру в 2023 году.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Олимпийский чемпион в составе сборной России по хоккею Илья Ковальчук взял ипотеку на 300 миллионов рублей для покупки квартиры на элитном острове Фишер-Айленд в США, сообщает Life.
По данным источника, Ковальчук приобрел жилплощадь в январе 2022 года вместе с женой, экс-солисткой группы "Мираж Junior" Николь Амбразайтис. Тогда он работал генеральным менеджером сборной России по хоккею. Квартира площадью 336 квадратных метров с тремя спальнями, тремя ванными комнатами, панорамными окнами с видом на океан, дорогой техникой и мебелью, а также личным лифтом стоила тогда 8,5 млн долларов. По данным Life, среди жителей Фишер-Айленда называют обладательницу премии "Оскар" актрису Джулию Робертс, телеведущую Опру Уинфри и шестикратного победителя турниров Большого шлема теннисиста Бориса Беккера.
По утверждению источника, Ковальчук не смог сразу погасить заем, из-за чего взял новый кредит. Для того чтобы выплачивать его, он возобновил карьеру в 2023 году.
Ковальчуку 43 года. В настоящее время он занимает пост президента китайского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Шанхайские драконы". Его последним клубом был московский "Спартак", куда он перешел по ходу сезона-2023/24. Он покинул команду по окончании сезона.
Ковальчук является олимпийским чемпионом 2018 года и двукратным чемпионом мира в составе сборной России, а также трехкратным обладателем Кубка Гагарина. В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) он представлял "Атланту", "Нью-Джерси", "Лос-Анджелес", "Монреаль" и "Вашингтон". В России Ковальчук также выступал за казанский "Ак Барс", воскресенский "Химик", петербургский СКА и омский "Авангард".
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ХоккейИлья КовальчукХК Спартак (Москва)КХЛ 2025-2026Национальная хоккейная лига (НХЛ)Шанхайские драконы
 
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