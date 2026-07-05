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Белый дом попросил Инфантино отменить удаление Балогана - РИА Новости Спорт, 05.07.2026
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21:29 05.07.2026
Белый дом попросил Инфантино отменить удаление Балогана

Белый дом попросил президента ФИФА Инфантино отменить удаление Балогана

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент ФИФА Джанни Инфантино
Президент ФИФА Джанни Инфантино - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент ФИФА Джанни Инфантино. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Белый дом обратился к ФИФА с просьбой отменить красную карточку Фоларина Балогана.
  • Дисциплинарный комитет ФИФА приостановил действие красной карточки Балогана с испытательным сроком на один год.
  • Балоган сможет принять участие в матче 1/8 финала против команды Бельгии.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Белый дом совершил звонок в Международную федерацию футбола (ФИФА) с просьбой отменить красную карточку лучшего бомбардира сборной США на чемпионате мира 2026 года Фоларина Балогана перед матчем 1/8 финала против команды Бельгии, сообщил в своей соцсети X журналист Бен Джейкобс.
Сборная США 1 июля обыграла боснийцев в матче 1/16 финала со счетом 2:0. Балоган открыл счет во встрече, а на 64-й минуте получил прямую красную карточку после того, как наступил на голеностоп защитнику сборной Боснии и Герцеговины Тарику Мухаремовичу. В воскресенье дисциплинарный комитет ФИФА приостановил действие красной карточки Балогана с испытательным сроком на один год. Решение было принято в связи со статьей 27 дисциплинарного кодекса, позволяющей комитету приостановить дисциплинарные меры. Таким образом, Балоган сможет принять участие в матче 1/8 финала против команды Бельгии, который пройдет в Сиэтле 6 июля. Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social поблагодарил ФИФА за исправление "огромной несправедливости".
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"Белый дом совершил прямой звонок в ФИФА с просьбой к Джанни Инфантино пересмотреть красную карточку Фоларина Балогана. ФИФА обратилась за комментарием и сослалась на выводы своего независимого комитета. Источники в ФИФА утверждают, что влияние Белого дома не могло повлиять на это решение из-за полномочий, содержащихся в статье 27, и независимого характера дисциплинарной комиссии", - отмечает Джейкобс.
Балогану 25 лет, он забил три мяча в трех матчах на текущем мировом первенстве и является лучшим бомбардиром сборной США на турнире.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
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ФутболСпортДональд ТрампДжанни ИнфантиноМеждународная федерация футбола (ФИФА)ЧМ по футболу 2026Фоларин БалоганТарик Мухаремович
 
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