Белый дом попросил Инфантино отменить удаление Балогана

"Белый дом совершил прямой звонок в ФИФА с просьбой к Джанни Инфантино пересмотреть красную карточку Фоларина Балогана. ФИФА обратилась за комментарием и сослалась на выводы своего независимого комитета. Источники в ФИФА утверждают, что влияние Белого дома не могло повлиять на это решение из-за полномочий, содержащихся в статье 27, и независимого характера дисциплинарной комиссии", - отмечает Джейкобс.