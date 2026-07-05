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Умер актер Руслан Ибрагимов, известный по сериалу "Бандитский Петербург" - РИА Новости, 05.07.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
18:30 05.07.2026
Умер актер Руслан Ибрагимов, известный по сериалу "Бандитский Петербург"

Актер Руслан Ибрагимов умер возрасте 61 года

© Телекомпания НТВ, 2021Актер Руслан Ибрагимов
Актер Руслан Ибрагимов - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© Телекомпания НТВ, 2021
Актер Руслан Ибрагимов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский актер и театральный режиссер Руслан Ибрагимов скончался в возрасте 61 года.
  • Смерть Ибрагимова подтвердила его коллега Юлия Нижельская.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл - РИА Новости. Российский актёр и театральный режиссёр Руслан Ибрагимов, известный зрителям по сериалу "Бандитский Петербург", скончался в возрасте 61 года, сообщается на портале "Кино-Театр.ру".
Как следует из данных портала, Ибрагимов скончался на 62-м году жизни 25 июня.
Смерть Ибрагимова подтвердила его коллега Юлия Нижельская. "Умер Руслан Ибрагимов. Замечательный артист и человек… Светлая память", - написала Нижельская на странице "ВКонтакте".
Портал сообщает, что Ибрагимов родился 9 мая 1965 года. Он является выпускником Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства по специальности режиссёра, актёра театра и кино.
Ибрагимов работал в "Творческой мастерской Григория Козлова" при ТЮЗе им. А.А. Брянцева в Петербурге. В 2000–2004 гг. преподавал актёрское мастерство в Санкт-Петербургской Государственной академии театрального искусства. В качестве режиссёра-постановщика он приложил руку к спектаклям "Сказки Пушкина", "Волки и овцы", "Предательство" и "Лимпопо".
Зрителям Ибрагимов знаком по ролям в таких фильмах и сериалах как "Бандитский Петербург", "Ментовские войны", "Такая работа", "Улицы разбитых фонарей", "Убойная сила", "Тайны следствия" и "Шеф".
 
КультураСанкт-ПетербургГригорий Козлов
 
 
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