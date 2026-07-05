Умер актер Руслан Ибрагимов, известный по сериалу "Бандитский Петербург"

Краткий пересказ от РИА ИИ Российский актер и театральный режиссер Руслан Ибрагимов скончался в возрасте 61 года.

Смерть Ибрагимова подтвердила его коллега Юлия Нижельская.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл - РИА Новости. Российский актёр и театральный режиссёр Руслан Ибрагимов, известный зрителям по сериалу "Бандитский Петербург", скончался в возрасте 61 года, сообщается на портале " Российский актёр и театральный режиссёр Руслан Ибрагимов, известный зрителям по сериалу "Бандитский Петербург", скончался в возрасте 61 года, сообщается на портале " Кино-Театр.ру ".

Как следует из данных портала, Ибрагимов скончался на 62-м году жизни 25 июня.

Смерть Ибрагимова подтвердила его коллега Юлия Нижельская. "Умер Руслан Ибрагимов. Замечательный артист и человек… Светлая память", - написала Нижельская на странице "ВКонтакте".

Портал сообщает, что Ибрагимов родился 9 мая 1965 года. Он является выпускником Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства по специальности режиссёра, актёра театра и кино.

Ибрагимов работал в "Творческой мастерской Григория Козлова " при ТЮЗе им. А.А. Брянцева в Петербурге . В 2000–2004 гг. преподавал актёрское мастерство в Санкт-Петербургской Государственной академии театрального искусства. В качестве режиссёра-постановщика он приложил руку к спектаклям "Сказки Пушкина", "Волки и овцы", "Предательство" и "Лимпопо".