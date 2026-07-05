Гросси назвал действия "Росатома" по АЭС "Бушер" разумными

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что действия «Росатома» по АЭС «Бушер» в период ударов Израиля и США по Ирану были разумными и соответствовали обстановке.

По словам Гросси, в момент пика ударов гражданский персонал вывели из зоны риска, при этом специалисты, необходимые для эксплуатации первого блока АЭС, оставались на месте.

Глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что госкорпорация подготовила план возвращения своих специалистов на площадку строительства новых блоков АЭС «Бушер», как только это позволит обстановка.

ВЕНА, 5 июл - РИА Новости. Действия "Росатома" по АЭС "Бушер" в период ударов Израиля и США по Ирану были разумными и соответствовали обстановке, заявил в интервью РИА Новости глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"Мы понимаем ситуацию. И, конечно, мы говорили об этом с Россией , с правительством и с " Росатомом ". У нас есть сигналы, что они постепенно возвращаются. Думаю, политика "Росатома" была вполне разумной: в момент, когда удары достигали пика, никто не хочет подвергать гражданский персонал опасности или риску причинения вреда", - сказал он, комментируя ситуацию вокруг АЭС "Бушер".

Поэтому, по его словам, у МАГАТЭ сложилось впечатление, что в первую очередь были выведены те, кто участвует в строительстве второго блока.

"Специалисты, необходимые для продолжения эксплуатации первого блока, оставались на месте. А сейчас, насколько мы понимаем, они постепенно возвращаются, да", - добавил Гросси.

Как ранее заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев, госкорпорация подготовила план возвращения своих специалистов на площадку строительства новых блоков АЭС "Бушер", как только это позволит обстановка.

Сейчас в Иране функционирует только одна АЭС в Бушере. Первый блок атомной станции, достроенный с участием РФ, был подключен к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года.