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Гросси назвал действия "Росатома" по АЭС "Бушер" разумными - РИА Новости, 05.07.2026
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06:06 05.07.2026
Гросси назвал действия "Росатома" по АЭС "Бушер" разумными

Гросси: действия "Росатома" по АЭС "Бушер" соответствовали обстановке

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что действия «Росатома» по АЭС «Бушер» в период ударов Израиля и США по Ирану были разумными и соответствовали обстановке.
  • По словам Гросси, в момент пика ударов гражданский персонал вывели из зоны риска, при этом специалисты, необходимые для эксплуатации первого блока АЭС, оставались на месте.
  • Глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что госкорпорация подготовила план возвращения своих специалистов на площадку строительства новых блоков АЭС «Бушер», как только это позволит обстановка.
ВЕНА, 5 июл - РИА Новости. Действия "Росатома" по АЭС "Бушер" в период ударов Израиля и США по Ирану были разумными и соответствовали обстановке, заявил в интервью РИА Новости глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"Мы понимаем ситуацию. И, конечно, мы говорили об этом с Россией, с правительством и с "Росатомом". У нас есть сигналы, что они постепенно возвращаются. Думаю, политика "Росатома" была вполне разумной: в момент, когда удары достигали пика, никто не хочет подвергать гражданский персонал опасности или риску причинения вреда", - сказал он, комментируя ситуацию вокруг АЭС "Бушер".
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Поэтому, по его словам, у МАГАТЭ сложилось впечатление, что в первую очередь были выведены те, кто участвует в строительстве второго блока.
"Специалисты, необходимые для продолжения эксплуатации первого блока, оставались на месте. А сейчас, насколько мы понимаем, они постепенно возвращаются, да", - добавил Гросси.
Как ранее заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев, госкорпорация подготовила план возвращения своих специалистов на площадку строительства новых блоков АЭС "Бушер", как только это позволит обстановка.
Сейчас в Иране функционирует только одна АЭС в Бушере. Первый блок атомной станции, достроенный с участием РФ, был подключен к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года.
Велось строительство второй очереди станции, в состав которой должны войти два энергоблока. Однако Лихачев сообщал, что работа на площадке строительства новых блоков АЭС в Иране сейчас остановлена из-за начавшегося в конце февраля военного конфликта вокруг Ирана.
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В миреИранРоссияИзраильРафаэль ГроссиАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Бушерская АЭСМАГАТЭ
 
 
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