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Гросси оценил генсеков ООН - РИА Новости, 05.07.2026
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11:18 05.07.2026
Гросси оценил генсеков ООН

Гросси сравнил генсеков ООН с дирижерами, по-разному исполняющими Моцарта

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГенеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси претендует на пост генерального секретаря ООН.
  • Гросси сравнил генсеков ООН с дирижерами, по-разному исполняющими Моцарта.
  • По словам Гросси, успех генерального секретаря зависит от его работы и способности внушить доверие собеседникам.
ВЕНА, 5 июл - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, претендующий на пост генерального секретаря ООН, в интервью РИА Новости сравнил генсеков ООН с дирижерами, по-разному исполняющими Моцарта.
"У нас есть общая точка отсчета — Устав. Но, знаете, мне иногда нравится использовать такое сравнение, особенно, потому что наше интервью проходит в Вене. Вена — город музыки. Одну и ту же музыку Моцарта может исполнить один дирижер и другой дирижер, и звучать она будет очень по-разному. Мне по душе это сравнение. Не обязательно применительно к нынешнему генеральному секретарю, а вообще", - сказал Гросси, отвечая на вопрос, чем его видение отличается от подхода нынешнего генсека и какие подходы, которые он применяет в МАГАТЭ, он мог бы использовать в ООН.
Он добавил, что то же можно сказать и об Уставе МАГАТЭ: имея один и тот же набор правил и параметров, можно быть очень разным генеральным директором или очень разным генеральным секретарем.
"Думаю, все зависит от того, как вы работаете, какой уровень доверия вы способны внушить своим собеседникам. ООН отличается от МАГАТЭ. В ООН есть очень важный центр — пять постоянных членов Совета Безопасности, затем непостоянные члены, затем Генеральная Ассамблея. И со всеми этими разными площадками нужно взаимодействовать по-разному", - добавил глава МАГАТЭ.
По словам Гросси, генеральный секретарь - это человек, который разговаривает со всеми, человек очень активный.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 15.03.2026
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