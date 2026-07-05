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В Госдуме рассказали о новой системе добровольного страхования самозанятых - РИА Новости, 05.07.2026
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03:18 05.07.2026
В Госдуме рассказали о новой системе добровольного страхования самозанятых

Депутат Гусев: самозанятые смогут выбрать размер страховой суммы для больничного

© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 5000 рублей
Банкноты номиналом 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Банкноты номиналом 5000 рублей. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Новая система добровольного страхования дает самозанятым возможность выбрать страховую сумму в 35 или 50 тысяч рублей.
  • Эксперимент по добровольному участию самозанятых в социальном страховании стартовал с 1 января 2026 года и продлится до 31 декабря 2028 года.
  • Для получения права на больничный самозанятым необходимо не менее шести месяцев платить страховые взносы.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Новая система добровольного страхования дает самозанятым возможность самим выбрать уровень защиты - страховую сумму 35 или 50 тысяч рублей, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия").
Эксперимент по добровольному участию самозанятых в социальном страховании, в рамках которого они могут оформлять оплачиваемые больничные, стартовал с 1 января 2026 года и продлится до 31 декабря 2028 года. Право на получение пособия возникает через шесть месяцев с начала уплаты страховых взносов, а размер пособия определяется, исходя из стажа и периода уплаты страховых взносов.
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"Новая система добровольного страхования дает самозанятым возможность самим выбрать уровень защиты: страховую сумму 35 или 50 тысяч рублей", - сказал Гусев.
Он отметил, что для получения права на больничный нужно не менее шести месяцев платить взносы, но сама логика, по мнению депутата, правильная: человек получает понятный механизм, а не разовую помощь и не сложную бюрократическую конструкцию.
"Для нас принципиально, чтобы самозанятость была не "серой зоной", а полноценным и защищенным форматом работы. Если государство хочет, чтобы люди выходили из тени, работали легально и платили налоги, оно должно давать им не только обязанности, но и гарантии", - добавил Гусев.
По его словам, то, что самозанятые с июля 2026 года смогут впервые воспользоваться оплачиваемым больничным, это важный и давно назревший шаг.
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"Самозанятые сегодня - это миллионы людей, которые работают легально, платят налог, оказывают услуги, создают продукт, но при этом долгое время оставались без базовой социальной защиты на случай болезни", - напомнил парламентарий.
Гусев подчеркнул, что нужно и дальше внимательно смотреть, насколько эта система будет востребована, взносы должны быть посильными, оформление - простым, а выплаты - быстрыми и понятными.
"Это движение в правильную сторону: легальная занятость должна означать не только налоговую дисциплину, но и социальную защищенность", - подытожил он.
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