В Госдуме рассказали о новой системе добровольного страхования самозанятых

Краткий пересказ от РИА ИИ Новая система добровольного страхования дает самозанятым возможность выбрать страховую сумму в 35 или 50 тысяч рублей.

Эксперимент по добровольному участию самозанятых в социальном страховании стартовал с 1 января 2026 года и продлится до 31 декабря 2028 года.

Для получения права на больничный самозанятым необходимо не менее шести месяцев платить страховые взносы.

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Новая система добровольного страхования дает самозанятым возможность самим выбрать уровень защиты - страховую сумму 35 или 50 тысяч рублей, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия").

Эксперимент по добровольному участию самозанятых в социальном страховании, в рамках которого они могут оформлять оплачиваемые больничные, стартовал с 1 января 2026 года и продлится до 31 декабря 2028 года. Право на получение пособия возникает через шесть месяцев с начала уплаты страховых взносов, а размер пособия определяется, исходя из стажа и периода уплаты страховых взносов.

"Новая система добровольного страхования дает самозанятым возможность самим выбрать уровень защиты: страховую сумму 35 или 50 тысяч рублей", - сказал Гусев.

Он отметил, что для получения права на больничный нужно не менее шести месяцев платить взносы, но сама логика, по мнению депутата, правильная: человек получает понятный механизм, а не разовую помощь и не сложную бюрократическую конструкцию.

"Для нас принципиально, чтобы самозанятость была не "серой зоной", а полноценным и защищенным форматом работы. Если государство хочет, чтобы люди выходили из тени, работали легально и платили налоги, оно должно давать им не только обязанности, но и гарантии", - добавил Гусев.

По его словам, то, что самозанятые с июля 2026 года смогут впервые воспользоваться оплачиваемым больничным, это важный и давно назревший шаг.

"Самозанятые сегодня - это миллионы людей, которые работают легально, платят налог, оказывают услуги, создают продукт, но при этом долгое время оставались без базовой социальной защиты на случай болезни", - напомнил парламентарий.

Гусев подчеркнул, что нужно и дальше внимательно смотреть, насколько эта система будет востребована, взносы должны быть посильными, оформление - простым, а выплаты - быстрыми и понятными.