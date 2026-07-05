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Гросси рассказал, как попал под обстрел у линии фронта на Украине - РИА Новости, 05.07.2026
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01:27 05.07.2026
Гросси рассказал, как попал под обстрел у линии фронта на Украине

Глава МАГАТЭ Гросси однажды оказался под обстрелом при пересечении линии фронта

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГенеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси рассказал, что однажды оказался под обстрелом, когда пересекал линию фронта на Украине.
  • Гросси подчеркнул, что атаки на инспекторов неприемлемы и не соответствуют Уставу агентства и Уставу ООН.
  • Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что угрозы, которые Украина создает Запорожской АЭС и Энергодару, перешли все допустимые границы.
ВЕНА, 5 июл - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью РИА Новости рассказал, что однажды оказался под обстрелом, когда пересекал линию фронта на Украине.
"Каждый раз, когда происходит нечто подобное, это атака, разрушения, кто-то погибает. Не забывайте, что даже наши инспекторы иногда подвергались атакам. Я сам однажды оказался под огнем, когда пересекал линию фронта", - сказал Гросси, комментируя вопрос по ситуации с Запорожской АЭС.
Поэтому, по его словам, Агентство и говорит, что это неприемлемо. "Это не соответствует ни Уставу агентства, ни Уставу ООН, и такого происходить не должно. Привлекая внимание к этим фактам, подсвечивая их, мы стараемся сделать максимально очевидным, что подобного происходить не должно", - пояснил он.
Угрозы, которые Украина создает Запорожской АЭС и ее городу-спутнику Энергодару, окончательно перешли все допустимые границы, заявил ранее постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме холодного останова.
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