Гросси рассказал, как попал под обстрел у линии фронта на Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси рассказал, что однажды оказался под обстрелом, когда пересекал линию фронта на Украине.

Гросси подчеркнул, что атаки на инспекторов неприемлемы и не соответствуют Уставу агентства и Уставу ООН.

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что угрозы, которые Украина создает Запорожской АЭС и Энергодару, перешли все допустимые границы.

ВЕНА, 5 июл - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью РИА Новости рассказал, что однажды оказался под обстрелом, когда пересекал линию фронта на Украине.

"Каждый раз, когда происходит нечто подобное, это атака, разрушения, кто-то погибает. Не забывайте, что даже наши инспекторы иногда подвергались атакам. Я сам однажды оказался под огнем, когда пересекал линию фронта", - сказал Гросси , комментируя вопрос по ситуации с Запорожской АЭС

Поэтому, по его словам, Агентство и говорит, что это неприемлемо. "Это не соответствует ни Уставу агентства, ни Уставу ООН, и такого происходить не должно. Привлекая внимание к этим фактам, подсвечивая их, мы стараемся сделать максимально очевидным, что подобного происходить не должно", - пояснил он.

Угрозы, которые Украина создает Запорожской АЭС и ее городу-спутнику Энергодару, окончательно перешли все допустимые границы, заявил ранее постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.