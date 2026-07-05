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Франции намерена подать протест ФИФА из-за желтой карточки Олисе - РИА Новости Спорт, 05.07.2026
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Футбол
 
23:15 05.07.2026
Франции намерена подать протест ФИФА из-за желтой карточки Олисе

RMC Sport: Федерация футбола Франции готовит протест из-за желтой карточки Олисе

© Фото : СоцсетиМайкл Олисе
Майкл Олисе - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© Фото : Соцсети
Майкл Олисе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Федерация футбола Франции рассматривает возможность подачи протеста в ФИФА из-за отмененной желтой карточки, полученной нападающим Майклом Олисе в матче 1/8 финала чемпионата мира против сборной Парагвая.
  • Сборная Франции обыграла команду Парагвая со счетом 1:0 и вышла в 1/4 финала турнира.
  • В FFF опасаются, что в случае получения еще одной желтой карточки в четвертьфинале против сборной Марокко Олисе может пропустить возможный полуфинал из-за дисквалификации.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Федерация футбола Франции (FFF) рассматривает возможность подачи протеста в Международную федерацию футбола (ФИФА) по поводу отмены желтой карточки, полученной нападающим Майклом Олисе в матче 1/8 финала чемпионата мира против сборной Парагвая, сообщает RMC Sport.
В ночь на воскресенье по московскому времени сборная Франции обыграла команду Парагвая со счетом 1:0 и вышла в 1/4 финала турнира. На седьмой добавленной ко второму тайму минуте главный арбитр встречи Ильгиз Танташев показал Олисе желтую карточку за эпизод со стычкой с полузащитником Матиасом Галарсой. Утверждается, что на видеоповторах не зафиксирован явный контакт между игроками. После встречи газета L'Equipe оценила работу Танташева в один балл из десяти.
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05 июля 2026 • начало в 00:00
Завершен
Парагвай
0 : 1
Франция
70‎’‎ • Килиан Мбаппе (П)
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По информации источника, французская сторона считает, что предупреждение могло быть ошибочным. В FFF также опасаются, что в случае получения еще одной желтой карточки в четвертьфинале против сборной Марокко Олисе может пропустить возможный полуфинал из-за дисквалификации. Обсуждение возможного протеста усилилось на фоне решения ФИФА приостановить красную карточку американского форварда Фоларина Балогана перед игрой 1/8 финала против сборной Бельгии.
Встреча сборных Франции и Марокко состоится 9 июля в Бостоне. Олисе с пятью голевыми передачами возглавляет рейтинг ассистентов чемпионата мира.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
Мбаппе заявил, что Франция "испачкала руки" в матче с Парагваем
Вчера, 14:30
 
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