Франции намерена подать протест ФИФА из-за желтой карточки Олисе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Федерация футбола Франции рассматривает возможность подачи протеста в ФИФА из-за отмененной желтой карточки, полученной нападающим Майклом Олисе в матче 1/8 финала чемпионата мира против сборной Парагвая.
- Сборная Франции обыграла команду Парагвая со счетом 1:0 и вышла в 1/4 финала турнира.
- В FFF опасаются, что в случае получения еще одной желтой карточки в четвертьфинале против сборной Марокко Олисе может пропустить возможный полуфинал из-за дисквалификации.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Федерация футбола Франции (FFF) рассматривает возможность подачи протеста в Международную федерацию футбола (ФИФА) по поводу отмены желтой карточки, полученной нападающим Майклом Олисе в матче 1/8 финала чемпионата мира против сборной Парагвая, сообщает RMC Sport.
В ночь на воскресенье по московскому времени сборная Франции обыграла команду Парагвая со счетом 1:0 и вышла в 1/4 финала турнира. На седьмой добавленной ко второму тайму минуте главный арбитр встречи Ильгиз Танташев показал Олисе желтую карточку за эпизод со стычкой с полузащитником Матиасом Галарсой. Утверждается, что на видеоповторах не зафиксирован явный контакт между игроками. После встречи газета L'Equipe оценила работу Танташева в один балл из десяти.
05 июля 2026 • начало в 00:00
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По информации источника, французская сторона считает, что предупреждение могло быть ошибочным. В FFF также опасаются, что в случае получения еще одной желтой карточки в четвертьфинале против сборной Марокко Олисе может пропустить возможный полуфинал из-за дисквалификации. Обсуждение возможного протеста усилилось на фоне решения ФИФА приостановить красную карточку американского форварда Фоларина Балогана перед игрой 1/8 финала против сборной Бельгии.
Встреча сборных Франции и Марокко состоится 9 июля в Бостоне. Олисе с пятью голевыми передачами возглавляет рейтинг ассистентов чемпионата мира.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.