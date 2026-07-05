Франции намерена подать протест ФИФА из-за желтой карточки Олисе

По информации источника, французская сторона считает, что предупреждение могло быть ошибочным. В FFF также опасаются, что в случае получения еще одной желтой карточки в четвертьфинале против сборной Марокко Олисе может пропустить возможный полуфинал из-за дисквалификации. Обсуждение возможного протеста усилилось на фоне решения ФИФА приостановить красную карточку американского форварда Фоларина Балогана перед игрой 1/8 финала против сборной Бельгии.