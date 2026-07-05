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Португалия — Испания на ЧМ-2026: дата и время, где смотреть онлайн
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Футбол
 
19:00 05.07.2026 (обновлено: 19:47 05.07.2026)
Последний матч для Роналду на ЧМ-2026? Испания готова вынести Португалию

Португалия сыграет с Испанией в матче 1/8 финала ЧМ-2026 6 июля в 22:00 мск

© REUTERS / TROY TAORMINAКриштиану Роналду
Криштиану Роналду - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© REUTERS / TROY TAORMINA
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Андрей Сенченко
Андрей Сенченко
Корреспондент РИА Новости Спорт
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Сборная Португалии третий раз в истории сыграет с командой Испании на чемпионате мира по футболу. До сих пор португальцы не знали успеха во встречах с испанцами на мундиалях. Их неудачная серия продлится и ознаменуется громким вылетом Криштиану Роналду с турнира?

Путь к 1/8 финала

Для сборной Португалии чемпионат мира 2026 года проходит со скрипом, хотя в то же время подопечные Роберто Мартинеса до сих пор не знают поражений на мундиале. На стадии группового раунда Криштиану Роналду и компания дважды сыграли вничью (1:1 с командой ДР Конго и 0:0 с командой Колумбии) и крупно обыграла сборную Узбекистана (5:0), но в первом раунде плей-офф португальцам пришлось откровенно понервничать и помучиться. На стадии 1/16 финала Португалия сошлась с Хорватией. И хотя вывеска у этой встречи была что надо — дуэль давних приятелей Роналду и Луки Модрича, для которых этот мундиаль, похоже, станет последним в их международной карьере, — сам матч выдался едва ли не скандальным.
ЧМ по футболу 2026
06 июля 2026 • начало в 22:00
Матч не начался
Португалия
:
Испания
Календарь Турнирная таблица История встреч
У португальцев и лично у Криштиану многое не получалось, а когда хорваты усилиями Ивана Перешича открыли счет в дебюте второго тайма, путевка в 1/8 финала уплывала из рук дружины Мартинеса. Но три эпизода перевернули все: в середине тайма Роналду реализовал пенальти, а уже в компенсированное время, когда Криша на поле уже не было, Гонсалу Рамуш точным ударом головой после классной подачи от Рафаэла Леау вывел португальцев вперед. Спустя несколько мгновений, когда секундамер уже перешагнул границу десяти добавленных главным арбитром минут, хорваты смогли поразить чужие ворота, но португальцев спасли судьи — видеоассистенты зафиксировали офсайд у "шашечных", который приговорил их к поражению.
© REUTERS / KEVIN SOUSAЛука Модрич и Криштиану Роналду
Лука Модрич и Криштиану Роналду - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© REUTERS / KEVIN SOUSA
Лука Модрич и Криштиану Роналду
В 1/8 финала Португалия сыграет со своими соседями — Испанией. "Красная фурия" в ранге сильнейшей команды Европы на ЧМ-2026 выступает уверенно. До сих пор испанцы еще не пропустили ни одного мяча: кроме команды Луиса де ла Фуэнте таким достижением может похвастать лишь один из хозяев мирового первенства Мексика.
Испания с запасом выиграла группу H, набрав семь очков из девяти возможных (0:0 с командой Кабо-Верде, 4:0 против сборной Саудовской Аравии и 1:0 против уругвайцев). В плей-офф "Красная фурия" также стартовала мощно — в матче 1/16 финала против австрийцев испанская сборная добыла крупную победу со счетом 3:0.
© REUTERS / Matthew ChildsЛамин Ямаль
Ламин Ямаль - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© REUTERS / Matthew Childs
Ламин Ямаль
Для Португалии и Испании встреча на чемпионатах мира станет третьей очной за всю историю противостояния на мундиалях: в 2010 году испанцы на той же стадии добыли минимальную победу на пути к своему историческому чемпионству, а в 2018 году в рамках группового этапа Роналду на стадионе "Фишт" в Сочи оформил хет-трик и спас Португалию от поражения (3:3). Впрочем, для самого Криштиану встречи с Испанией в официальных матчах складываются довольно скверно: при CR7 Португалия добыла всего две победы над испанцами (на ЕВРО-2004 и в финале Лиги наций-2022) в семи играх, Роналду при этом забил четыре мяча.

Прогноз

Первая в истории Португалии над Испанией на чемпионате мира считается маловероятным событием. Пока у португальцев игра идет очень тяжело и суетливо, испанцы играют с наслаждением и куражатся против своих соперников.
Букмекерская компания Fonbet предлагает коэффициент 1.88 на победу "Красной фурии" в основное время и 1.45 — на проход действующих чемпионов Европы в четвертьфинал ЧМ-2026. Успех Португалии в основное время матча оценивается коэффициентом 4.05, а их проход в следующий раунд плей-офф — в 2.75.

Где смотреть

Прямая трансляция матча сборных Португалии и Испании будет доступна на Кинопоиске. Следить за противостоянием также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт. Игра состоится на стадионе "Эй-ти-энд-ти Стэдиум" (Арлингтон, США) 6 июля. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.
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