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Французская газета оценила в один балл работу арбитра матча с Парагваем - РИА Новости Спорт, 05.07.2026
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13:27 05.07.2026
Французская газета оценила в один балл работу арбитра матча с Парагваем

Газета L'Equipe оценила в 1 балл работу арбитра матча между Францией и Парагваем

© Соцсети ФИФАКилиан Мбаппе
Килиан Мбаппе - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© Соцсети ФИФА
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Французская газета L'Equipe оценила работу главного арбитра матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Парагвая в один балл из десяти.
  • Сборная Франции обыграла команду Парагвая со счетом 1:0, автором единственного гола стал Мбаппе, реализовавший пенальти.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Французская газета L'Equipe оценила в один балл из десяти работу главного арбитра матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Парагвая.
В субботу сборная Франции обыграла команду Парагвая со счетом 1:0, Мбаппе стал автором единственного гола, реализовав пенальти. Футболисты сборной Парагвая совершили 13 фолов и не получили желтых карточек. Французские игроки были наказаны тремя предупреждениями. Встречу обслуживала бригада арбитров из Узбекистана во главе с Ильгизом Танташевым.
Танташев получил самую низкую оценку на чемпионате мира, ранее L'Equipe вообще не выставлял единицы арбитрам международных матчей. Узбекская бригада также работала на матчах группового этапа Шотландия - Марокко (0:1) и Алжир - Австрия (3:3).
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
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