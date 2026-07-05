Французская газета оценила в один балл работу арбитра матча с Парагваем

Краткий пересказ от РИА ИИ Французская газета L'Equipe оценила работу главного арбитра матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Парагвая в один балл из десяти.

Сборная Франции обыграла команду Парагвая со счетом 1:0, автором единственного гола стал Мбаппе, реализовавший пенальти.

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Французская газета L'Equipe оценила в один балл из десяти работу главного арбитра матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Парагвая.

В субботу сборная Франции обыграла команду Парагвая со счетом 1:0, Мбаппе стал автором единственного гола, реализовав пенальти. Футболисты сборной Парагвая совершили 13 фолов и не получили желтых карточек. Французские игроки были наказаны тремя предупреждениями. Встречу обслуживала бригада арбитров из Узбекистана во главе с Ильгизом Танташевым.

Танташев получил самую низкую оценку на чемпионате мира, ранее L'Equipe вообще не выставлял единицы арбитрам международных матчей. Узбекская бригада также работала на матчах группового этапа Шотландия - Марокко (0:1) и Алжир - Австрия (3:3).