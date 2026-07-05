ФИФА приостановила удаление лучшего бомбардира сборной США на ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нападающий сборной США Фоларин Балогун получил прямую красную карточку в матче 1/16 финала чемпионата мира против сборной Боснии и Герцеговины.
- Международная федерация футбола (ФИФА) приостановила действие красной карточки Балогуна.
- Балогун сможет принять участие в матче 1/8 финала против команды Бельгии.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) приостановила действие красной карточки нападающего сборной США Фоларина Балогана, полученной в матче 1/16 финала чемпионата мира против сборной Боснии и Герцеговины, сообщает The Athletic со ссылкой на несколько источников в ФИФА.
Сборная США 1 июля обыграла боснийцев со счетом 2:0. Балоган открыл счет в матче, а на 64-й минуте получил прямую красную карточку после того, как наступил на голеностоп защитнику сборной Боснии и Герцеговины Тарику Мухаремовичу.
По информации источника, ФИФА воспользовалась статьей 27 дисциплинарного кодекса, позволяющей судебному органу "принять решение о полной или частичной приостановке исполнения дисциплинарной меры" с испытательным сроком от 1 до 4 лет. Таким образом, Балоган сможет принять участие в матче 1/8 финала против команды Бельгии, который пройдет в Сиэтле 6 июля.
Балогану 25 лет, он забил три мяча в трех матчах текущего мирового первенства и является лучшим бомбардиром сборной США на турнире.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.