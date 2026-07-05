ФИФА приостановила удаление лучшего бомбардира сборной США на ЧМ

Фоларин Балогун получил красную карточку в матче ЧМ-2026 против Боснии и Герцеговины

© REUTERS / Phil Noble Фоларин Балогун получил красную карточку в матче ЧМ-2026 против Боснии и Герцеговины

Краткий пересказ от РИА ИИ Нападающий сборной США Фоларин Балогун получил прямую красную карточку в матче 1/16 финала чемпионата мира против сборной Боснии и Герцеговины.

Международная федерация футбола (ФИФА) приостановила действие красной карточки Балогуна.

Балогун сможет принять участие в матче 1/8 финала против команды Бельгии.

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) приостановила действие красной карточки нападающего сборной США Фоларина Балогана, полученной в матче 1/16 финала чемпионата мира против сборной Боснии и Герцеговины, сообщает The Athletic со ссылкой на несколько источников в ФИФА.

Сборная США 1 июля обыграла боснийцев со счетом 2:0. Балоган открыл счет в матче, а на 64-й минуте получил прямую красную карточку после того, как наступил на голеностоп защитнику сборной Боснии и Герцеговины Тарику Мухаремовичу.

По информации источника, ФИФА воспользовалась статьей 27 дисциплинарного кодекса, позволяющей судебному органу "принять решение о полной или частичной приостановке исполнения дисциплинарной меры" с испытательным сроком от 1 до 4 лет. Таким образом, Балоган сможет принять участие в матче 1/8 финала против команды Бельгии, который пройдет в Сиэтле 6 июля.

Балогану 25 лет, он забил три мяча в трех матчах текущего мирового первенства и является лучшим бомбардиром сборной США на турнире.