Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дисциплинарный комитет ФИФА приостановил действие красной карточки Фоларина Балогана с испытательным сроком на один год, что позволит ему принять участие в матче 1/8 финала против команды Бельгии.
- Трамп поблагодарил ФИФА за исправление "огромной несправедливости".
- Под постом Балогана в социальной сети появились комментарии с критикой решения ФИФА и обвинения в коррупции.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Пользователи социальных сетей оставили множество критических и оскорбительных комментариев под постом нападающего сборной США по футболу Фоларина Балогана после приостановки действия его красной карточки на чемпионате мира 2026 года.
Сборная США 1 июля обыграла боснийцев в матче 1/16 финала со счетом 2:0. Балоган открыл счет во встрече, а на 64-й минуте получил прямую красную карточку после того, как наступил на голеностоп защитнику сборной Боснии и Герцеговины Тарику Мухаремовичу. В воскресенье дисциплинарный комитет ФИФА приостановил действие красной карточки Балогана с испытательным сроком на один год. Решение было принято в связи со статьей 27 дисциплинарного кодекса, позволяющей комитету приостановить дисциплинарные меры. Таким образом, Балоган сможет принять участие в матче 1/8 финала против команды Бельгии, который пройдет в Сиэтле 6 июля. Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social поблагодарил ФИФА за исправление "огромной несправедливости".
В тот же вечер, когда ФИФА объявила о своем решении по Балогану, футболист опубликовал на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) свое фото в майке сборной США. Однако в комментариях не все подписчики разделяют приподнятое настроение американца.
"Будто бы загрязнения окружающей среды было недостаточно - вы загрязняете еще и футбол", - заявил пользователь под ником ygzdrcc.
"Это позор, что ты будешь играть", - написал luzskka.
"Чемпионат мира сфабрикован, красная карточка вполне заслужена, ты заслуживал дисквалификацию на три игры", - уверен ramoahmetovic1.
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"Как долго ты ползал на коленях перед Джанни (Инфантино - ред.)?" - интересуется 23n.aki.
Пользователь steensaxo взывает к совести футболиста: "Если ты настоящий спортсмен, то откажешься от участия в этом матче. В противном случае, коррупция навсегда будет идти бок о бок с твоим именем".
Пользователь tabatasmuse442 тегнул защитника сборной Бельгии Тимоти Кастаня с просьбой совершить фол, близкий к тому, что совершил сам Балоган: "Завтра нужен прыжок на две ноги с шипами".
Несколько комментаторов видят в таком решении ФИФА коррупцию. "Коррупция - финальный босс", - написал пользователь acland_kz.
"Что за коррумпированный турнир", - возмутился dipilnathalal.
"Пик коррупции", - подытожил martiinm1.
"Единственный способ, как вы можете победить - это коррупция. Фу", - с омерзением воскликнул tk4six.
"Спасибо, благодаря вашей коррупции мир будет поддерживать нас. Бельгия", - радуется _ghcompany_.
Пользователь declercq.bram обещает, что решение ФИФА не поможет американцам: "С тобой или без тебя – Бельгия все равно победит".
Ранее Королевская бельгийская футбольная ассоциация (RBFA) объявила о намерении изучить возможность принятия мер после решения ФИФА приостановить автоматическую дисквалификацию лучшего бомбардира сборной США на чемпионате мира 2026 года Балогана после красной карточки. Он может стать первым футболистом со времен введения желтых и красных карточек на чемпионате мира 1970 года, который примет участие в следующем матче турнира после удаления.