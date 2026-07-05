Нападающий сборной США Фоларин Балоган празднует гол в матче первого тура Чемпионата Мира по футболу . Архивное фото

Нападающий сборной США Фоларин Балоган празднует гол в матче первого тура Чемпионата Мира по футболу

© AP Photo / Jayne Kamin-Oncea Нападающий сборной США Фоларин Балоган празднует гол в матче первого тура Чемпионата Мира по футболу

Краткий пересказ от РИА ИИ Дисциплинарный комитет ФИФА приостановил действие красной карточки Фоларина Балогана с испытательным сроком на один год, что позволит ему принять участие в матче 1/8 финала против команды Бельгии.

Трамп поблагодарил ФИФА за исправление "огромной несправедливости".

Под постом Балогана в социальной сети появились комментарии с критикой решения ФИФА и обвинения в коррупции.

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Пользователи социальных сетей оставили множество критических и оскорбительных комментариев под постом нападающего сборной США по футболу Фоларина Балогана после приостановки действия его красной карточки на чемпионате мира 2026 года.

Сборная США 1 июля обыграла боснийцев в матче 1/16 финала со счетом 2:0. Балоган открыл счет во встрече, а на 64-й минуте получил прямую красную карточку после того, как наступил на голеностоп защитнику сборной Боснии и Герцеговины Тарику Мухаремовичу. В воскресенье дисциплинарный комитет ФИФА приостановил действие красной карточки Балогана с испытательным сроком на один год. Решение было принято в связи со статьей 27 дисциплинарного кодекса, позволяющей комитету приостановить дисциплинарные меры. Таким образом, Балоган сможет принять участие в матче 1/8 финала против команды Бельгии, который пройдет в Сиэтле 6 июля. Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social поблагодарил ФИФА за исправление "огромной несправедливости".

В тот же вечер, когда ФИФА объявила о своем решении по Балогану, футболист опубликовал на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) свое фото в майке сборной США. Однако в комментариях не все подписчики разделяют приподнятое настроение американца.

"Будто бы загрязнения окружающей среды было недостаточно - вы загрязняете еще и футбол", - заявил пользователь под ником ygzdrcc.

"Это позор, что ты будешь играть", - написал luzskka.

"Чемпионат мира сфабрикован, красная карточка вполне заслужена, ты заслуживал дисквалификацию на три игры", - уверен ramoahmetovic1.

« "Как долго ты ползал на коленях перед Джанни (Инфантино - ред.)?" - интересуется 23n.aki.

Пользователь steensaxo взывает к совести футболиста: "Если ты настоящий спортсмен, то откажешься от участия в этом матче. В противном случае, коррупция навсегда будет идти бок о бок с твоим именем".

Пользователь tabatasmuse442 тегнул защитника сборной Бельгии Тимоти Кастаня с просьбой совершить фол, близкий к тому, что совершил сам Балоган: "Завтра нужен прыжок на две ноги с шипами".

Несколько комментаторов видят в таком решении ФИФА коррупцию. "Коррупция - финальный босс", - написал пользователь acland_kz.

"Что за коррумпированный турнир", - возмутился dipilnathalal.

"Пик коррупции", - подытожил martiinm1.

"Единственный способ, как вы можете победить - это коррупция. Фу", - с омерзением воскликнул tk4six.

"Спасибо, благодаря вашей коррупции мир будет поддерживать нас. Бельгия", - радуется _ghcompany_.

Пользователь declercq.bram обещает, что решение ФИФА не поможет американцам: "С тобой или без тебя – Бельгия все равно победит".