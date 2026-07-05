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Рютте и фон дер Ляйен: Европа больше не может полагаться на США в обороне - РИА Новости, 05.07.2026
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22:19 05.07.2026
Рютте и фон дер Ляйен: Европа больше не может полагаться на США в обороне

Рютте и фон лер Ляйен: эпоха, когда Европа полагалась на США в обороне, прошла

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкМарк Рютте
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Марк Рютте. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Марк Рютте и Урсула фон дер Ляйен считают, что время, когда Европа могла отдать свою оборону "на аутсорсинг" США, закончилось.
  • Йенс Столтенберг заявил, что существование НАТО в будущем не гарантировано, и призвал европейские страны повысить расходы на оборону.
  • Трамп заявил, что ситуация на Ближнем Востоке обострила вопрос о возможном выходе США из альянса, и раскритиковал союзников по НАТО за отказ прислать корабли для разблокировки Ормузского пролива.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Время, когда Европа могла отдать свою оборону "на аутсорсинг" - то есть перепоручить ответственность за свою безопасность США - закончилось, считают генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон лер Ляйен.
В воскресенье бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что существование Североатлантического альянса в будущем не гарантировано, и призвал европейские страны НАТО повысить свои расходы на оборону и тем самым, по его словам, попытаться предотвратить выход из альянса США.
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"Европа в рамках НАТО начала сильно полагаться на Америку в вопросе возможностей, которые ей могут понадобиться, если ее безопасности будет что-то угрожать... Эпоха, когда Европа отдавала подавляющую часть своей обороны на аутсорсинг, завершена", - говорится в совместной статье фон дер Ляйен и Рютте для издания Economist.

Президент США Дональд Трамп не раз говорил, что Соединенные Штаты могут выйти из альянса, а ситуация на Ближнем Востоке только обострила вопрос. В марте он призвал членов блока прислать корабли, чтобы помочь разблокировать Ормузский пролив. Германия, Франция и Испания ответили отказом, а Великобритания, по его словам, согласилась слишком поздно. Глава Белого дома пообещал запомнить трусливую позицию союзников по НАТО.
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В миреСШАЕвропаАмерикаМарк РюттеЙенс СтолтенбергДональд ТрампНАТОЕврокомиссия
 
 
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