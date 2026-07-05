Рютте и фон дер Ляйен: Европа больше не может полагаться на США в обороне

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Марк Рютте и Урсула фон дер Ляйен считают, что время, когда Европа могла отдать свою оборону "на аутсорсинг" США, закончилось.
- Йенс Столтенберг заявил, что существование НАТО в будущем не гарантировано, и призвал европейские страны повысить расходы на оборону.
- Трамп заявил, что ситуация на Ближнем Востоке обострила вопрос о возможном выходе США из альянса, и раскритиковал союзников по НАТО за отказ прислать корабли для разблокировки Ормузского пролива.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Время, когда Европа могла отдать свою оборону "на аутсорсинг" - то есть перепоручить ответственность за свою безопасность США - закончилось, считают генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон лер Ляйен.
В воскресенье бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что существование Североатлантического альянса в будущем не гарантировано, и призвал европейские страны НАТО повысить свои расходы на оборону и тем самым, по его словам, попытаться предотвратить выход из альянса США.
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"Европа в рамках НАТО начала сильно полагаться на Америку в вопросе возможностей, которые ей могут понадобиться, если ее безопасности будет что-то угрожать... Эпоха, когда Европа отдавала подавляющую часть своей обороны на аутсорсинг, завершена", - говорится в совместной статье фон дер Ляйен и Рютте для издания Economist.
Президент США Дональд Трамп не раз говорил, что Соединенные Штаты могут выйти из альянса, а ситуация на Ближнем Востоке только обострила вопрос. В марте он призвал членов блока прислать корабли, чтобы помочь разблокировать Ормузский пролив. Германия, Франция и Испания ответили отказом, а Великобритания, по его словам, согласилась слишком поздно. Глава Белого дома пообещал запомнить трусливую позицию союзников по НАТО.