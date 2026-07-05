Рютте и фон дер Ляйен: Европа больше не может полагаться на США в обороне

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Время, когда Европа могла отдать свою оборону "на аутсорсинг" - то есть перепоручить ответственность за свою безопасность США - закончилось, считают генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон лер Ляйен.

"Европа в рамках НАТО начала сильно полагаться на Америку в вопросе возможностей, которые ей могут понадобиться, если ее безопасности будет что-то угрожать... Эпоха, когда Европа отдавала подавляющую часть своей обороны на аутсорсинг, завершена", - говорится в совместной статье фон дер Ляйен и Рютте для издания Economist .

Президент США Дональд Трамп не раз говорил, что Соединенные Штаты могут выйти из альянса, а ситуация на Ближнем Востоке только обострила вопрос. В марте он призвал членов блока прислать корабли, чтобы помочь разблокировать Ормузский пролив. Германия, Франция и Испания ответили отказом, а Великобритания, по его словам, согласилась слишком поздно. Глава Белого дома пообещал запомнить трусливую позицию союзников по НАТО.