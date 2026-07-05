Энергокризис в ЕС сделал кондиционеры люксовым товаром, рассказал эксперт

Краткий пересказ от РИА ИИ Высокие цены на электричество, дефицит топлива и слабая энергосистема в Европе сделали кондиционеры товаром сегмента люкс.

Кондиционеры установлены лишь у 20% европейцев, так как стоимость их установки и эксплуатации становится непосильной для многих семей.

Европейские энергосистемы могут не выдержать массового использования кондиционеров в период сильной жары из-за риска перебоев с электроснабжением.

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Высокие цены на электричество, дефицит топлива и слабая энергосистема в Европе превратили кондиционеры в товар сегмента люкс - их покупку и эксплуатацию может позволить себе лишь пятая часть жителей региона, рассказал РИА Новости финансовый советник и основатель Rodin.Capital Алексей Родин.

Европа переживает сейчас одну из самых интенсивных волн жары последних лет. В отдельных регионах столбики термометров поднимаются выше +40 °C. Особенно тяжелая ситуация наблюдается в Испании , Португалии, Франции, Италии и Греции, где экстремальная жара сопровождается засухой и повышенной пожарной опасностью.

"Кондиционеры установлены лишь у 20% европейцев. Кондиционеры не просто дорогие сами по себе - для многих семей основным барьером становятся высокая стоимость установки и постоянно растущие расходы на электроэнергию. Энергосистема Европы значительно ослабела после отказа поставок из России", - рассказал Родин.

Он объяснил, что стоимость установки кондиционеров в Европе сегодня превышает 1000 евро, это делает их недоступными для многих семей. Поэтому те, кто не может приобрести климатическую систему, рассматривает покупку портативных охлаждающих устройств.

При этом европейцы беспокоятся не только о том, смогут ли они позволить себе кондиционер, но и о том, будет ли он работать в период экстремальной жары без перебоев.

По словам эксперта, европейские энергосистемы могут попросту не выдержать массового использования климатических установок. В период сильной жары десятки миллионов жителей Европы одновременно включают их, и электросети могут не справиться с пиковыми нагрузками.