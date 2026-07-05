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Экс-хоккеиста "Монреаля" внесли в базу данных "Миротворца" - РИА Новости Спорт, 05.07.2026
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Хоккей
 
11:45 05.07.2026 (обновлено: 12:42 05.07.2026)
Экс-хоккеиста "Монреаля" внесли в базу данных "Миротворца"

Чемпиона мира по хоккею Емелина внесли в базу данных сайта "Миротворец"

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкАлексей Емелин
Алексей Емелин - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Алексей Емелин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Алексея Емелина, чемпиона мира 2012 года по хоккею, внесли в базу данных сайта «Миротворец».
  • Поводом для внесения стало участие спортсмена в благотворительном хоккейном матче в поддержку бойцов СВО, который прошел 13 декабря 2025 года.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Чемпиона мира 2012 года по хоккею Алексея Емелина внесли в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными ресурса.
Персональные данные заслуженного мастера спорта Емелина были опубликованы на сайте в субботу. Поводом для этого стало участие спортсмена в благотворительном хоккейном матче в поддержку бойцов СВО на площадке "Московских сезонов" в Южном Медведково, который состоялся 13 декабря 2025 года. Благотворительный матч прошел в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество".
Емелину 40 лет. Он также является серебряным призером чемпионата мира 2010 года и двукратным бронзовым призером чемпионатов мира 2007 и 2016 годов. Емелин также является трехкратным обладателем Кубка Гагарина – дважды в составе казанского "Ак Барса" и один раз - в составе омского "Авангарда". Кроме того, он играл за московский "Спартак", минское "Динамо", тольяттинский клуб "Лада", а также клубы Национальной хоккейной лиги "Монреаль Канадиенс" и "Нэшвилл Предаторз".
Украинский сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". На "Миротворце" не раз публиковались личные данные несовершеннолетних. В базу данных сайта также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан из разных стран.
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