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Дзюба выразил надежду, что сборную России допустят к отбору на Евро - РИА Новости Спорт, 05.07.2026
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Футбол
 
14:43 05.07.2026 (обновлено: 15:29 05.07.2026)
Дзюба выразил надежду, что сборную России допустят к отбору на Евро

Дзюба надеется, что сборная России попадет на отборочный этап Евро

© Фото : Вячеслав Евдокимов / "Зенит"Артем Дзюба
Артем Дзюба - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© Фото : Вячеслав Евдокимов / "Зенит"
Артем Дзюба. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Артем Дзюба выразил надежду на то, что сборная России будет допущена к международным турнирам и сможет принять участие в отборочном этапе чемпионата Европы.
  • ФИФА разрешила российским сборным среди юношей и девушек до 15 лет принять участие в чемпионате мира и фестивале ФИФА 2026 года.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Лучший бомбардир в истории российского футбола Артем Дзюба в разговоре с РИА Новости выразил надежду на то, что сборная России в скором времени будет допущена к международным турнирам и сможет принять участие в отборочном этапе чемпионата Европы.
Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила российским сборным среди юношей и девушек до 15 лет принять участие в чемпионате мира и фестивале ФИФА 2026 года. Турнир пройдет с 22 по 31 октября в Азербайджане.
"Очень здорово! Основную команду тоже должны (допустить). Надеюсь, успеем попасть на отборочный этап Евро. Было бы очень круто. Если нет, то тогда только следующий чемпионат мира", - сказал Дзюба.
В феврале 2022 года из-за событий на Украине ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и футбольные клубы от международных соревнований на неопределенный срок.
Логотип ФИФА - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
ФИФА разрешила российским юношеским сборным выступить на чемпионате мира
25 июня, 08:26
 
ФутболСпортРоссияАзербайджанУкраинаМеждународная федерация футбола (ФИФА)Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)
 
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