Краткий пересказ от РИА ИИ Артем Дзюба выразил надежду на то, что сборная России будет допущена к международным турнирам и сможет принять участие в отборочном этапе чемпионата Европы.

ФИФА разрешила российским сборным среди юношей и девушек до 15 лет принять участие в чемпионате мира и фестивале ФИФА 2026 года.

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Лучший бомбардир в истории российского футбола Артем Дзюба в разговоре с РИА Новости выразил надежду на то, что сборная России в скором времени будет допущена к международным турнирам и сможет принять участие в отборочном этапе чемпионата Европы.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила российским сборным среди юношей и девушек до 15 лет принять участие в чемпионате мира и фестивале ФИФА 2026 года. Турнир пройдет с 22 по 31 октября в Азербайджане

"Очень здорово! Основную команду тоже должны (допустить). Надеюсь, успеем попасть на отборочный этап Евро. Было бы очень круто. Если нет, то тогда только следующий чемпионат мира", - сказал Дзюба.