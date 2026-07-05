Дешам раскритиковал Парагвай за попытку нанести травму Мбаппе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам дал указание защищать Килиана Мбаппе в концовке матча 1/8 финала чемпионата мира против команды Парагвая.
- Сборная Франции обыграла команду Парагвая со счетом 1:0, Мбаппе стал автором единственного гола, реализовав пенальти.
- Французские игроки были наказаны тремя желтыми карточками, в то время как парагвайские футболисты совершили 13 фолов и не получили ни одной желтой карточки.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал, что дал своим футболистам указание защищать Килиана Мбаппе в концовке матча 1/8 финала чемпионата мира против команды Парагвая.
"Парагвайцы умеют провоцировать. А в итоге наказывают нас. Мы получили три желтые карточки, а они совершали фолы, за которые не были наказаны. В 2018 году мне пришлось заменить Килиана Мбаппе в матче против команды Уругвая, потому что они собирались его просто перемолоть. В конце матча я попросил двух самых крепких игроков со скамейки пойти и защитить Килиана. Никогда не знаешь, что может произойти. Я не хочу терять игроков", - приводит слова Дешама L'Equipe.
"Сборная Парагвая использует все возможные средства. Пожалуй, это не тот футбол, который заставит людей прийти на стадион, но агрессивности в нем хватает. Мы не потеряли нить игры. Было тяжело: соперник играл очень плотно, явно хотел надежно обороняться, а жара, конечно, мешала поддерживать интенсивность", - отметил специалист.
Сборная Парагвая завершила выступление на турнире. Команда Франции вышла в четвертьфинал, где встретится с марокканцами. Матч пройдет 9 июля в Бостоне.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.