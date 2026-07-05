Дешам раскритиковал Парагвай за попытку нанести травму Мбаппе

"Парагвайцы умеют провоцировать. А в итоге наказывают нас. Мы получили три желтые карточки, а они совершали фолы, за которые не были наказаны. В 2018 году мне пришлось заменить Килиана Мбаппе в матче против команды Уругвая, потому что они собирались его просто перемолоть. В конце матча я попросил двух самых крепких игроков со скамейки пойти и защитить Килиана. Никогда не знаешь, что может произойти. Я не хочу терять игроков", - приводит слова Дешама L'Equipe.