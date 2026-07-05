Бублик вышел в четвертый круг Уимблдона

Краткий пересказ от РИА ИИ Александр Бублик из Казахстана обыграл Фрэнсиса Тиафо из США в третьем круге Уимблдонского турнира.

Следующим соперником Бублика станет американец Тейлор Фриц.

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Представляющий Казахстан теннисист Александр Бублик обыграл американца Фрэнсиса Тиафо в третьем круге Уимблдонского турнира, который проходит на травяных кортах Лондона.

Встреча завершилась со счетом 4:6, 7:6 (7:5), 7:6 (13:11), 4:6, 6:3 в пользу посеянного под десятым номером Бублика Тиафо получил 17-й номер посева. Спортсмены провели на корте 4 часа 8 минут.

Следующим соперником Бублика станет посеянный под шестым номером американец Тейлор Фриц, который ранее в субботу в матче третьего круга обыграл итальянца Лоренцо Сонего - 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:5).