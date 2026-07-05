Бублик вышел в четвертый круг Уимблдона

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Бублик из Казахстана обыграл Фрэнсиса Тиафо из США в третьем круге Уимблдонского турнира.
- Следующим соперником Бублика станет американец Тейлор Фриц.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Представляющий Казахстан теннисист Александр Бублик обыграл американца Фрэнсиса Тиафо в третьем круге Уимблдонского турнира, который проходит на травяных кортах Лондона.
Wimbledon ATP
04 июля 2026 • начало в 20:20
Завершен
Следующим соперником Бублика станет посеянный под шестым номером американец Тейлор Фриц, который ранее в субботу в матче третьего круга обыграл итальянца Лоренцо Сонего - 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:5).
Также в другом матче дня 13-й сеяный Иржи Легечка из Чехии одержал победу над испанцем Хауме Мунаром (6:4, 6:4, 4:6, 6:4).