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"Бруклин" проиграл "Сакраменто" в матче летней лиги НБА - РИА Новости Спорт, 05.07.2026
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Баскетбол
 
08:07 05.07.2026
"Бруклин" проиграл "Сакраменто" в матче летней лиги НБА

"Бруклин" проиграл "Сакраменто", несмотря на 23 очка Демина

© Соцсети Егора ДеминаЕгор Демин
Егор Демин - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© Соцсети Егора Демина
Егор Демин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Клуб «Бруклин Нетс» проиграл «Сакраменто Кингз» в матче Летней лиги НБА со счетом 79:76.
  • Самым результативным в составе «Сакраменто Кингз» стал Дариус Акуфф-младший, набравший 25 очков, а в составе «Бруклина» — российский защитник Егор Демин с 23 очками.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Клуб "Бруклин Нетс" проиграл "Сакраменто Кингз" в матче Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Сакраменто завершилась со счетом 79:76 (10:21, 27:16, 19:20, 23:19) в пользу "Кингз", в составе которых больше всех очков набрал Дариус Акуфф - младший (25). Самым результативным в составе "Бруклина" стал российский защитник Егор Демин, который набрал 23 очка.
Демину 20 лет. Он был выбран "Бруклином" под общим восьмым номером на драфте НБА 2025 года. До этого ни один россиянин не выбирался так высоко. В дебютном сезоне в лиге Демин сыграл в 52 матчах, в среднем проводя на паркете 25,2 минуты, набирая 10,3 очка, отдавая 3,3 передачи и совершая 3,2 подбора. Россиянин пропустил концовку регулярного чемпионата из-за травмы.
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