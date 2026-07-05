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Бразильские болельщики овациями приветствовали объявление о Сантосе - РИА Новости Спорт, 05.07.2026
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23:23 05.07.2026
Бразильские болельщики овациями приветствовали объявление о Сантосе

Болельщики сборной Бразилии овациями встретили объявление о футболисте "Зенита"

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФутболист "Зенита" Дуглас Сантос
Футболист Зенита Дуглас Сантос - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Футболист "Зенита" Дуглас Сантос. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос вошел в стартовый состав сборной Бразилии.
  • Матч 1/8 финала чемпионата мира между Бразилией и Норвегией пройдет в воскресенье в Нью-Йорке и начнется в 23:00 по московскому времени.
НЬЮ-ЙОРК, 5 июл - РИА Новости. Болельщики сборной Бразилии овациями приветствовали объявление о защитнике петербургского "Зенита" Дугласа Сантоса, вошедшем в стартовый состав, передает корреспондент РИА Новости.
Сантос выйдет в стартовом составе сборной Бразилии на матч 1/8 финала чемпионата мира против команды Норвегии. Встреча пройдет в воскресенье в Нью-Йорке и начнется в 23.00 по мск.
Болельщики Бразилии встретили Сантоса аплодисментами и одобрительными выкриками.
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