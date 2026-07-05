Бразильские болельщики овациями приветствовали объявление о Сантосе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос вошел в стартовый состав сборной Бразилии.
- Матч 1/8 финала чемпионата мира между Бразилией и Норвегией пройдет в воскресенье в Нью-Йорке и начнется в 23:00 по московскому времени.
НЬЮ-ЙОРК, 5 июл - РИА Новости. Болельщики сборной Бразилии овациями приветствовали объявление о защитнике петербургского "Зенита" Дугласа Сантоса, вошедшем в стартовый состав, передает корреспондент РИА Новости.
Болельщики Бразилии встретили Сантоса аплодисментами и одобрительными выкриками.