Краткий пересказ от РИА ИИ Болельщики сборной Мексики устроили шумную акцию перед отелем в Мехико, где остановилась сборная Англии по футболу перед матчем 1/8 финала чемпионата мира.

Федерация футбола Эквадора направила жалобу в ФИФА из-за поведения мексиканских фанатов, которые мешали сну и восстановлению футболистов сборной Эквадора перед матчем 1/16 финала.

В сборной Англии сообщили, что акция мексиканских болельщиков практически не повлияла на команду.

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Болельщики сборной Мексики устроили шумную акцию перед отелем в Мехико, где остановилась сборная Англии по футболу перед матчем матча 1/8 финала чемпионата мира с хозяевами турнира, сообщает Болельщики сборной Мексики устроили шумную акцию перед отелем в Мехико, где остановилась сборная Англии по футболу перед матчем матча 1/8 финала чемпионата мира с хозяевами турнира, сообщает Daily Mail

Сборные Англии Мексики сыграют в ночь на понедельник по московскому времени. Встреча на стадионе "Ацтека" в Мехико начнется в 3:00 мск. Ранее сообщалось о желании главного тренера англичан Томаса Тухеля и его штаба обеспечить максимально защищенные условия подготовки к игре. В среду стало известно, что Федерация футбола Эквадора (FEF) направила жалобу в Международную федерацию футбола (ФИФА) из-за поведения мексиканских фанатов, которые в ночь перед матчем 1/16 финала использовали фейерверки, громкие звуки и другие средства у отеля, мешая сну и восстановлению футболистов. Встреча завершилась победой мексиканцев над эквадорцами со счетом 2:0.

По данным источника, около двухсот болельщиков собрались у отеля в полночь накануне матча, пытаясь создать враждебную атмосферу: они скандировали кричалки, пели и газовали двигателями у выставленного полицейского кордона. Через некоторое время представители службы безопасности оттеснили митингующих подальше от входа в отель.

В сборной Англии сообщили, что акция практически не повлияла на команду. Игроки нашли это зрелище скорее забавным, чем пугающим, так как уже привыкли к подобному в клубах, за которые выступают.