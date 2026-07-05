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Мексиканцы устроили шумную акцию перед отелем сборной Англии - РИА Новости Спорт, 05.07.2026
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12:31 05.07.2026 (обновлено: 12:44 05.07.2026)
Мексиканцы устроили шумную акцию перед отелем сборной Англии

Болельщики сборной Мексики устроили шумную акцию перед отелем англичан на ЧМ

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкБолельщики сборной Мексики
Болельщики сборной Мексики - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Болельщики сборной Мексики. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Болельщики сборной Мексики устроили шумную акцию перед отелем в Мехико, где остановилась сборная Англии по футболу перед матчем 1/8 финала чемпионата мира.
  • Федерация футбола Эквадора направила жалобу в ФИФА из-за поведения мексиканских фанатов, которые мешали сну и восстановлению футболистов сборной Эквадора перед матчем 1/16 финала.
  • В сборной Англии сообщили, что акция мексиканских болельщиков практически не повлияла на команду.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Болельщики сборной Мексики устроили шумную акцию перед отелем в Мехико, где остановилась сборная Англии по футболу перед матчем матча 1/8 финала чемпионата мира с хозяевами турнира, сообщает Daily Mail.
Сборные Англии и Мексики сыграют в ночь на понедельник по московскому времени. Встреча на стадионе "Ацтека" в Мехико начнется в 3:00 мск. Ранее сообщалось о желании главного тренера англичан Томаса Тухеля и его штаба обеспечить максимально защищенные условия подготовки к игре. В среду стало известно, что Федерация футбола Эквадора (FEF) направила жалобу в Международную федерацию футбола (ФИФА) из-за поведения мексиканских фанатов, которые в ночь перед матчем 1/16 финала использовали фейерверки, громкие звуки и другие средства у отеля, мешая сну и восстановлению футболистов. Встреча завершилась победой мексиканцев над эквадорцами со счетом 2:0.
По данным источника, около двухсот болельщиков собрались у отеля в полночь накануне матча, пытаясь создать враждебную атмосферу: они скандировали кричалки, пели и газовали двигателями у выставленного полицейского кордона. Через некоторое время представители службы безопасности оттеснили митингующих подальше от входа в отель.
В сборной Англии сообщили, что акция практически не повлияла на команду. Игроки нашли это зрелище скорее забавным, чем пугающим, так как уже привыкли к подобному в клубах, за которые выступают.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
Раздевалка сборной Эквадора - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
Сборная Эквадора подала жалобу в ФИФА из-за мексиканских фанатов
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ФутболМексикаАнглияМехико (штат)Томас ТухельМеждународная федерация футбола (ФИФА)ЧМ по футболу 2026
 
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