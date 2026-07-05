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Умерла писательница Ирада Берг - РИА Новости, 05.07.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
20:22 05.07.2026 (обновлено: 20:28 05.07.2026)
Умерла писательница Ирада Берг

Умерла писательница и искусствовед Ирада Берг, автор "Волшебного калейдоскопа"

© РИА Новости / Светлана ШевченкоПисательница Ирада Берг
Писательница Ирада Берг - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Писательница Ирада Берг. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ушла из жизни искусствовед и писательница Ирада Тофиковна Берг (Вовненко).
  • О смерти Ирады Берг сообщили в комитете по культуре Санкт-Петербурга.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл – РИА Новости. Ушла из жизни искусствовед, писательница Ирада Берг, сообщили в комитете по культуре Санкт-Петербурга.
«

"Ушла из жизни искусствовед, писательница Ирада Тофиковна Берг (Вовненко)… Выражаем глубокие соболезнования семье и близким Ирады Тофиковны", - говорится в сообщении в Telegram-канале комитета.

Сообщается, что с 2003 года Ирада Берг работала в международном отделе государственного музея-заповедника "Царское Село". Принимала участие в проекте восстановления Янтарной комнаты, организовывала благотворительные детские балы в Екатерининском дворце. С 2009 года она принимала активное участие в деятельности Исаакиевского собора, затем руководила отделом внешних связей и культурных проектов музея "Исаакиевский собор". С 2015 года также возглавляла выставочный отдел и отдел международного сотрудничества, затем исполняла обязанности директора.
В 2006 году написала первую книгу для детей "Волшебный калейдоскоп. Путешествие Петьки в страну Историю". Член Союза писателей Санкт-Петербурга с 2015 года.
 
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