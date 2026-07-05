В Бельгии напомнили ФИФА о правилах после отмены удаления Балогана

"Это же правило повторяется на каждом совещании по координации матчей чемпионата мира перед каждой игрой и включено во все презентации семинаров чемпионата мира по футболу. Для защиты законных прав всех команд-участниц и сохранения основополагающих принципов честной игры в нашем виде спорта, как на этом чемпионате мира, так и на будущих турнирах, RBFA изучает все возможные варианты действий", - говорится в сообщении.