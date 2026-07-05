В Бельгии напомнили ФИФА о правилах после отмены удаления Балогана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Международная федерация футбола (ФИФА) приостановила автоматическую дисквалификацию Фоларина Балогана, лучшего бомбардира сборной США, после красной карточки, полученной в матче 1/16 финала.
- Королевская бельгийская футбольная ассоциация (RBFA) выразила изумление по поводу решения ФИФА и объявила о намерении изучить возможность принятия мер.
- Балоган может стать первым футболистом со времен введения желтых и красных карточек на чемпионате мира 1970 года, который примет участие в следующем матче турнира после удаления.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Королевская бельгийская футбольная ассоциация (RBFA) объявила о намерении изучить возможность принятия мер после решения Международной федерации футбола (ФИФА) приостановить автоматическую дисквалификацию лучшего бомбардира сборной США на чемпионате мира 2026 года Фоларина Балогана после красной карточки, сообщается на сайте организации.
Сборная США 1 июля обыграла боснийцев в матче 1/16 финала со счетом 2:0. Балоган открыл счет во встрече, а на 64-й минуте получил прямую красную карточку после того, как наступил на голеностоп защитнику сборной Боснии и Герцеговины Тарику Мухаремовичу. В воскресенье дисциплинарный комитет ФИФА приостановил действие красной карточки Балогана с испытательным сроком на один год. Решение было принято в связи со статьей 27 дисциплинарного кодекса, позволяющей комитету приостановить дисциплинарные меры. Таким образом, Балоган сможет принять участие в матче 1/8 финала против команды Бельгии, который пройдет в Сиэтле 6 июля. Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social поблагодарил ФИФА за исправление "огромной несправедливости".
«
"RBFA изумлена решением ФИФА объявить дисквалифицированного игрока сборной США Фоларина Балогана допущенным к участию в матче США - Бельгия, который состоится в понедельник, 6 июля", - говорится в заявлении.
Бельгийская сторона подчеркивает, что в разосланном национальным ассоциациям циркуляре ЧМ-2026 подчеркивается "автоматический характер дисквалификации" после получения красной карточки, прямой или за второе предупреждение.
"Это же правило повторяется на каждом совещании по координации матчей чемпионата мира перед каждой игрой и включено во все презентации семинаров чемпионата мира по футболу. Для защиты законных прав всех команд-участниц и сохранения основополагающих принципов честной игры в нашем виде спорта, как на этом чемпионате мира, так и на будущих турнирах, RBFA изучает все возможные варианты действий", - говорится в сообщении.
Балоган может стать первым футболистом со времен введения желтых и красных карточек на чемпионате мира 1970 года, который примет участие в следующем матче турнира после удаления.