Алонсо выиграл гонку болидов из Lego перед Гран-при "Формулы-1"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Испанский пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо выиграл гонку на Lego-болидах перед Гран-при Великобритании.
- Впервые Lego-парад гонщиков прошел на Гран-при Майами в 2025 году.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Испанский пилот "Астон Мартин" Фернандо Алонсо выиграл гонку на Lego-болидах перед Гран-при Великобритании.
44-летний испанец на финише опередил француза Эстебана Окона из "Хааса" и финна Валттери Боттаса из "Кадиллака".
© Фото : Соцсети "Формулы-1"Lego-заезд "Формулы-1" перед Гран-при Великобритании
© Фото : Соцсети "Формулы-1"
Lego-заезд "Формулы-1" перед Гран-при Великобритании
Впервые Lego-парад гонщиков прошел на Гран-при Майами в 2025 году.
Основная гонка Гран-при Великобритании пройдет в воскресенье и начнется в 17:00 мск.