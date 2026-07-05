Алонсо выиграл гонку болидов из Lego перед Гран-при "Формулы-1"

Краткий пересказ от РИА ИИ Испанский пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо выиграл гонку на Lego-болидах перед Гран-при Великобритании.

Впервые Lego-парад гонщиков прошел на Гран-при Майами в 2025 году.

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Испанский пилот "Астон Мартин" Фернандо Алонсо выиграл гонку на Lego-болидах перед Гран-при Великобритании.

44-летний испанец на финише опередил француза Эстебана Окона из "Хааса" и финна Валттери Боттаса из "Кадиллака".

© Фото : Соцсети "Формулы-1" Lego-заезд "Формулы-1" перед Гран-при Великобритании © Фото : Соцсети "Формулы-1" Lego-заезд "Формулы-1" перед Гран-при Великобритании

Впервые Lego-парад гонщиков прошел на Гран-при Майами в 2025 году.