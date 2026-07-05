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Алонсо выиграл гонку болидов из Lego перед Гран-при "Формулы-1" - РИА Новости Спорт, 05.07.2026
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Формула-1
 
15:53 05.07.2026 (обновлено: 16:53 05.07.2026)
Алонсо выиграл гонку болидов из Lego перед Гран-при "Формулы-1"

Алонсо выиграл гонку на болиде из Lego перед Гран-при Великобритании

© пресс-служба команды "Астон Мартин"Испанский пилот "Астон Мартин" Фернандо Алонсо
Испанский пилот Астон Мартин Фернандо Алонсо - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© пресс-служба команды "Астон Мартин"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Испанский пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо выиграл гонку на Lego-болидах перед Гран-при Великобритании.
  • Впервые Lego-парад гонщиков прошел на Гран-при Майами в 2025 году.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Испанский пилот "Астон Мартин" Фернандо Алонсо выиграл гонку на Lego-болидах перед Гран-при Великобритании.
44-летний испанец на финише опередил француза Эстебана Окона из "Хааса" и финна Валттери Боттаса из "Кадиллака".
© Фото : Соцсети "Формулы-1"Lego-заезд "Формулы-1" перед Гран-при Великобритании
Lego-заезд Формулы-1 перед Гран-при Великобритании - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© Фото : Соцсети "Формулы-1"
Lego-заезд "Формулы-1" перед Гран-при Великобритании
Впервые Lego-парад гонщиков прошел на Гран-при Майами в 2025 году.
Основная гонка Гран-при Великобритании пройдет в воскресенье и начнется в 17:00 мск.
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