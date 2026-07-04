На Земле началась мощная магнитная буря

Краткий пересказ от РИА ИИ На Земле началась сильная магнитная буря уровня G3, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Эта буря является третьей по силе в текущем году после событий 19–21 января и 21 марта.

Магнитная буря 4 июля сравнима по силе с бурей от 21 марта, но пока уступает ей по продолжительности.

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Сильная магнитная буря уровня G3 началась на Земле, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космический исследований (ИКИ) РАН.

"На Земле с опозданием на сутки относительно графика все же началась спрогнозированная еще два дня назад сильная магнитная буря уровня G3. В масштабах года буря является третьей по силе после очень крупного события 19-21 января уровня G4.67 и бури от 21 марта уровня G3", - рассказали в лаборатории.

По словам ученых, с последним событием от 21 марта шторм 4 июля сравним по силе, но пока уступает по продолжительности.

"Поле Земли почти 24 часа держалось под давлением выбросов солнечной массы, первый из которых пришел еще вчера около 14 часов по московскому времени, но все же уступило", - говорится в сообщении.

Ученые отметили, что у нынешней магнитной бури шанс выйти на второе место еще есть, но лидер точно не будет смещен.